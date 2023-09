Zum letzten Mal „Hagen feiert“ auf der Springe – alle Infos

Hagen-Mitte. Das Party-Event „Hagen feiert“ findet dieses Jahr zum letzten Mal statt - bei bestem Wetter. Alle Infos zur Malle-Party und den Star-Gästen:

Am kommenden Wochenende kommt ein Stück „Mallorca“ auf den Springeplatz: Denn dann werden Größen wie „Mickie Krause“, „Tim Toupet“, oder „Ikke Hüftgold“ und „Cascada“ auf dem Springeplatz auf der Bühne stehen und mit ihren Auftritten das Mallorca-Gefühl mitten in die Hagener Innenstadt bringen. Selbst die Wetterprognose sieht, im Gegensatz zum letzten Jahr, dieses Mal vielversprechend aus.

Gleichwohl schwingt auch ein bisschen Wehmut mit: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass Hagen feiert dieses Jahr zum letzten Mal stattfindet“, teilt der Veranstalter „Starevent“ aus Oberhausen der Redaktion mit.

Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Neben Hagen gibt es die Partytour noch in Oberhausen und Crange, dort wolle man auch an dem Konzept festhalten, bestätigen die Veranstalter. In Hagen hingegen habe sich das Event mit Blick auf die Besucherzahl nicht so wie erhofft entwickelt. Auch Corona habe dabei eine Rolle gespielt. Das habe letztlich zu der Entscheidung geführt, die Party-Reihe auf dem Springeplatz einzustellen, so die Veranstalter.

Letztes Jahr waren bei Hagen Feiert 3000 Besucher trotz Regen auf dem Springeplatz. Foto: Alex Talash

„Solltet ihr noch Lust haben, die letzte Veranstaltung mit uns zu feiern, würden wir uns sehr freuen. Tickets bekommt ihr wie immer an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Eine Tageskasse wird es auch noch geben. Es hat uns in Hagen riesen Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr uns vielleicht mal in Herne oder Oberhausen besucht“, so das Team von Starevent weiter.

In Hagen soll es als Neuerung in diesem Jahr unter anderem mehrere Food-Trucks und weitere Überraschungen für Besucher geben – außerdem Auftritte der namhaften Schlagergrößen. Ein normales Ticket kostet 24,90 Euro (VIP: 149 Euro, Gruppenticket für 10 Personen: 199,20 Euro). Einlass ist ab 16 Jahren. Es stehen noch reichlich Karten für Kurzentschlossene zur Verfügung.

Start der Veranstaltung ist am kommenden Samstag, 9. September, um 13 Uhr (Einlass ab 12 Uhr).

