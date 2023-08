Polizei in Hagen Zwangseinweisung in Hagen: Mann droht mit Teppichmesser

Haspe. Ein randalierender und drohender Mann mit einem Teppichmesser in der Hand hat in Hagen-Haspe für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Einen randalierenden Hasper, der zudem noch unter Alkoholeinfluss stand, hat die Polizei Hagen am Wochenende vorsorglich zwangseinweisen müssen. Der Mann löste bereits am Freitag gegen 17 Uhr den Polizeieinsatz aus. Er randalierte in Westerbauer in der Straße Im Mühlenwert und hielt dabei ein Teppichmesser in der Hand.

Der 60-Jährige hatte zunächst ein Geschäft betreten, um dort eine offene Rechnung zu bezahlen. Diese habe er nach Angaben eines 42-Jährigen dann aber aufgrund von Streitigkeiten doch nicht begleichen wollen. Der 60-Jährige sei im weiteren Verlauf aggressiv aufgetreten, habe laut geschrien und das Teppichmesser drohend in der Hand gehalten.

Widerstand gegen die Polizei

Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann weiter unkooperativ, aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten vulgär. Zudem leistete er mit aller Kraft Widerstand gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Diese konnten den 60-Jährigen nicht beruhigen. Auch einer Familienangehörigen gelang es nicht, den Hagener zu besänftigen.

Der Mann musste nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt zwangseingewiesen werden, da Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlagen. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

