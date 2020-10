Zwangspause macht Hagener Animateurin kreativ

Laura Leithaus nutzt ihre Zeit. Als Soziologin einen anspruchsvollen und erfüllenden Job zu finden, ist der 29-Jährigen bislang nicht gelungen, woraufhin sie sich als Animateurin auf Kreuzfahrten begab, um die Welt zu entdecken. Mit viel Neugier und Spaß bei der Arbeit, bis Corona sie im Frühjahr ausbremste.

Momentan widmet sich die Hagenerin der Kunst und unterstützt damit eine gemeinnützige Organisation. „Ich beteilige mich an der Aktion­ ,Wachsende Kunst’ und nutze so die Zwangspause sinnvoll und kreativ“, sagt Laura Leithaus.

Wettbewerb für Nachwuchskünstler

Zum Hintergrund: Die Firma Primoza­, ein 2018 in Nürnberg gegründetes Start-up-Unternehmen, hat den Kunstwettbewerb, der sich an junge Nachwuchskünstler richtet, ausgeschrieben. Im Rahmen eines Social-Media-Wettbewerbs wurden Bewerber, die eine nachhaltige, einpflanzbare Postkarte für Primoza gestalten durften, bestimmt, andere (wie Laura Leithaus) wurden direkt vom Unternehmen ausgewählt.

Mit Postkarten Hilfsorganisationen unterstützen Die Benefiz-Aktion „Wachsende Kunst“ steht unter dem Motto „Kreativ die Welt verbessern“. Die nachhaltigen, einpflanzbaren Postkarten sind unter www.primoza.de erhältlich. Von jeder verkauften Karte gehen 50 Cent an die vom jeweiligen Künstler bestimmte Hilfsorganisation. Seit 2018 sind auf diesem Weg rund 25.000 Euro an Spenden zusammengekommen, die unterschiedlichen Organisationen weltweit zugute kommen.

Alle Künstler, die teilnehmen, durften sich eine gemeinnützige Organisation aussuchen, die mit Geld aus dem Verkaufserlös der jeweiligen Postkarte unterstützt wird.

Dass dabei keine Riesensummen herauskommen, weiß Laura Leithaus, „aber alles ist doch besser als nichts“, sagt die engagierte Frau.

Die Corona-Zwangspause nutzt die Hagenerin Laura Leithaus dazu, sich kreativ zu beschäftigen. Foto: Michael Kleinrensing

Welche Organisation die 29-Jährige mit ihrer einpflanzbaren Postkarte unterstützt? „Das Deutsche Rote Kreuz im Libanon“, sagt sie, „unter den Folgen der schweren Explosion mit vielen Toten und Tausenden Verletzten im August in Beirut leidet das Land noch immer massiv. Das Deutsche Rote Kreuz kümmert sich vor Ort um die Aufbauarbeiten.“

Die von ihr gestaltete Benefiz-Postkarte (eine Aquarellzeichnung) zeigt eine Frauengestalt, die aus einer Rose heraus aufzublühen scheint und den Spruch „You grow Girl!“ (Du wächst Mädchen!).

Mit Flüchtlingskindern gearbeitet

Für feministische Themen habe sie sich schon immer interessiert, sagt Laura Leithaus, „und für Menschen, die in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.“ In diese Richtung geht auch ihr Einsatz bis vor einem Jahr in der Betreuungseinrichtung „Haus Hohenlimburg“, wo sie mit psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen sowie mit Flüchtlingskindern gearbeitet hat.

Aber wie kam sie auf die Idee, auf einem Kreuzfahrtschiff zu jobben? „Ich hatte während der Schulzeit und auch nach dem Abi nie den Mut, ins Ausland zu gehen“, sagt sie. Dann habe sie zu sich selbst gesagt, „Jetzt oder nie“ und sich beim Reiseanbieter Phoenix-Reisen beworben.

Aus 99-Tage-Trip wurde nichts

Seit August 2019 ist Laura Leithaus dort als Animateurin und Gästebetreuerin beschäftigt, war bislang schon mit einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer-Raum unterwegs und am 6. Januar ging es für sie los auf einen 99-tägigen Weltreisetrip rund um Südamerika. Doch aus den 99 Tagen wurde nichts.

„Am 24. Februar bin ich von Argentinien­ aus nach Hause geflogen und wollte am 19. März von Deutschland aus nach Brasilien fliegen, um dort dann wieder aufs Schiff gehen. Doch mein Plan ging nicht auf, da es aufgrund von Corona ein Einreiseverbot gab.“

Zum Glück habe sie ihren Job beim Reiseanbieter nicht verloren – sie sei seit Monaten in Kurzarbeit, sagt die 29-Jährige.

Ihr Wunsch für die Zukunft? Dass sie bald die Welt mit Kreuzfahrtschiffen weiter entdecken kann. Aktuell malt sie aufgrund der Zwangspause eine hyperrealistische Bilderserie über psychische Leiden. „Es wäre ein Traum, wenn ich meine Bleistiftzeichnungen, natürlich mit erklärenden Texten versehen, mal irgendwo in Hagen ausstellen dürfte“, sagt die junge Frau bescheiden.