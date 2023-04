Messerstecherei Zwei Frauen leisten Schwerverletztem in Hagen Erste Hilfe

Hagen-Mitte. Nach einer Messerattacke verlor ein Mann (30) in Hagen sehr viel Blut. Zwei Frauen, die zufällig des Weges kamen, leisteten Erste Hilfe.

Bei einer Auseinandersetzung wurde in der Nacht zum Donnerstag ein 30-jähriger Mann in Hagen durch Messerstiche verletzt.

Es war 0.45 Uhr, als nach Mitteilung der Polizei Hagen ein Streit zwischen zwei Männern auf dem Märkischen Ring entstand. In dessen Verlauf stach einer von beiden, wie sein Opfer 30 Jahre alt, seinem Gegenüber mit einem Messer in den Oberarm und verletzte ihn dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Remberg.

Zwei Frauen (24 und 23) wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und leisteten, als sie die Schwere der Verletzung erkannten, Erste Hilfe. Sie banden dem Mann einen Gürtel um den Oberarm, um die Blutung zu stoppen. Dann alarmierten sie die Polizei.

Messerstecher vorläufig festgenommen

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten den Messerstecher am Remberg und fanden in seiner Nähe ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihm zum Polizeigewahrsam.

Das schwer verletzte Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: Alex Talash

Weitere Beamte kümmerten sich um den Verletzten und legten ihm zusätzlich ein Tourniquet an, um die stark blutende Wunde zu versorgen. Anschließend brachte der Rettungsdienst ihn ins Allgemeine Krankenhaus.

Beide Männer werden vernommen

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Beide Männer sollen im Laufe des Donnerstags vernommen werden – das Opfer im Krankenhaus, der Täter in der Zelle. Die Ermittler wollen u.a. herausfinden, was der Grund für den Streit zwischen den beiden Männern war. Alkohol soll bei der Auseinandersetzung nicht im Spiel gewesen sein.

Anschließend muss darüber entschieden werden, ob der Mann, der zugestochen hat, wieder auf freien Fuß gesetzt werden kann oder in Untersuchungshaft kommt.

