Zwei Kellereinbrüche in Hagen-Boele

Boele. In der Pieperstraße in Hagen-Boele wurde in zwei Keller eingebrochen.

Zu zwei Kellereinbrüchen ist es in Boele gekommen: Zwischen Montag, 16. Dezember, 12 Uhr, und Donnerstag, 19. Dezember, 7.30 Uhr, wurde in zwei Keller in der Pieperstraße eingebrochen.

In beiden Fällen hebelten die Täter die Überfalle aus dem Mauerwerk. Was genau aus den Kellern entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Vermutlich machten die Täter vor allem Beute in Form von Werkzeug. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02331-986-2066 melden.