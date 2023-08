Feuerwehr in Hagen Zwei Löschzüge bei Wippermann in Hagen-Delstern im Einsatz

Delstern. Durch einen Einsatz über das Dach kann die Feuerwehr Hagen einen Brand bei Wippermann schnell unter Kontrolle bringen.

Qualm unter dem Dach der Kettenfabrik Wippermann an der Delsterner Straße hat am Montag kurz nach 13 Uhr einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Hagen ausgelöst. Die Einsatzkräften machten sich vorsorglich mit zwei Löschzügen auf den Weg an der Delsterner Straße.

Rauch dringt aus dem Dach

Dort war an einer Ecke der Dachkonstruktion eine Rauchentwicklung zu entdecken, so dass die Beamten, die die Drehleiter ausfuhren, die Dachpappe an dem Giebel öffneten, um an den Brandherd zu gelangen. Dabei kam auch eine Kettensäge zum Einsatz, um das Dachgebälk zu beseitigen. Auf diesem Wege gelang es, die Ursache schnell unter Kontrolle zu bringen und größere Schäden zu vermeiden.

Vorsorglich wurden die Wachen der Einsatzkräfte von Kräften der Freiwilligen Wehren besetzt.

Schwelbrand im Dach eines Fabrikgebäudes der Firma Wippermann. Ein Feuerwehrmann öffnet das Dach mit einer Kettensäge. Foto: Michael Kleinrensing / WP

