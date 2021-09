Zwei Schulen in Hagen teilen sich einen Respekt Coach

Tara Schneider (vorne) vertritt als ,,Respekt Coach“ das Rahel-Varnhagen Kolleg sowie das Albrecht-Dürer-Gymnasium in Hagen. Präventiv wird in dem Programm mit den Themen Demokratie, Respekt und Toleranz gearbeitet.

Hagen. Um Demokratie- und Toleranzförderung geht es Tara Schneider, die als Respekt Coach an zwei Hagener Schulen ihren Job aufgenommen hat.

Unterschiedliche Meinungen akzeptieren, Position beziehen, argumentieren – das Präventionsprogramm „Respekt Coaches“ soll demokratische Werte für junge Menschen erlebbar machen und sie in ihrer Persönlichkeit stärken. Am Albert-Dürer-Gymnasium und am Rahel-Varnhagen-Kolleg gibt es jetzt einen solch Respekt Coach: Tara Schneider, pädagogische Fachkraft des Jugendmigrationsdienstes in Hagen. Demokratie- und Toleranzförderung seien ihre großen Themenfelder als Respekt Coach, sagt sie: „Ich möchte mich für ein friedliches Miteinander einsetzen.“

Ziel ihrer Arbeit ist die Prävention jeder Form von Extremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Am Albrecht-Dürer-Gymnasium gebe es zwar keinen Rassismus, so Schulleiter Olaf Wiegand, jedenfalls seien keine entsprechenden Vorfälle bekannt, doch wichtig sei Vorbeugung: „Ich musste Dinge in Deutschland erleben, die ich früher für unmöglich gehalten hätte“, erinnerte er an den NSU und die Anschläge auf Synagogen: „Mir ist es ein Anliegen, dieses Programm hier am AD zu etablieren.“ Der neuen Mitarbeiterin hat er deshalb auch ein eigenes Büro im Verwaltungstrakt zugewiesen.

Schüler freuen sich über Ansprechpartner

Auch Schülersprecher Jannis Kamp (17) glaubt, dass Tara Schneider mit ihrer Arbeit den Schülern weiterhelfen kann: „Wir beschäftigen uns schon lange mit dem Projekt Schule ohne Rassismus. Es ist cool, jetzt einen persönlichen Ansprechpartner für derlei Anliegen zu haben.“

Respekt Coach Tara Schneider ist bis Ende 2024 je zur Hälfte am AD und am Weiterbildungskolleg Rahel Varnhagen angestellt, finanziert wird ihre Stelle über die Hagener Arbeiterwohlfahrt von der Bundesregierung. Ihr Kollegium sei dankbar, dass das Programm dauerhaft angelegt sei, sagte Christine Preuß, Leiterin des Rahel-Varnhagen-Kollegs: „So kann es gelingen, dass die Dinge, um die es geht, Eingang in den Schulalltag finden.“

Interkulturelle und interreligiöse Kompetenz

In den Gruppenangeboten wird den Schülern ermöglicht, Angebote selbst zu entwickeln und Themen aufzugreifen, die ihnen wichtig sind. Dabei lernen sie, sich selbst im Diskurs mit anderen zu positionieren, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und radikale Erklärungsmuster zu erkennen. Die Gruppenangebote sind freiwillig, zeitlich begrenzt und richten sich in der Regel an den Klassenverband. Die Inhalte umfassen zum Beispiel die Stärkung der Selbstwirksamkeit, interkulturelle und interreligiöse Kompetenz oder auch Medienkompetenz.

Jannis Kamp freute sich, dass die Tätigkeit von Tara Schneider über den Unterricht hinausgeht: „Und wir uns mit Themen wie Rassismus und Toleranz nicht beschäftigen, um eine 2 zu kriegen, sondern weil das ganz wichtig ist in der heutigen Zeit.“

