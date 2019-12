Hattingen/Bochum. Wie steht es um die wirtschaftliche Lage in Hattingen? Das Handwerk im Bezirk zeigt den Daumen nach oben, in der Industrie geht er nach unten.

Aussichten von Industrie und Handwerk gehen auseinander

Aus Sicht der Arbeitergeberverbände Ruhr/Westfalen sind „die fetten Jahre vorbei“, so Hauptgeschäftsführer Dirk W. Erlhöfer. Die Industrie fürchtet einen Abwärtstrend. Das Handwerk dagegen schwimmt immer noch auf der Welle des Erfolges. Es kann, so auf ein „überwiegend erfolgreiches Jahr zurückblicken“, so Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund.

Wichtige Indikatoren für diesen Erfolg seien Beschäftigung und Ausbildung. Die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge ist im gesamten Kammerbezirk bis Ende Oktober 2019 um 4,2 Prozent auf 4086 gestiegen.

Volle Auftragsbücher

Und auch die Beschäftigungssituation ist gut. „Die Auftragsbücher unserer Unternehmen sind prall gefüllt“, so der HWK-Präsident. „Viele würden gerne neues Personal einstellen, um Arbeiten schneller zu erledigen.“ Vor allem im Ausbauhandwerk (54 Prozent) und im Bauhauptgewerbe (59 Prozent) arbeite man bereits vielfach mit einem Auslastungsgrad von 100 Prozent oder mehr. Damit setzt sich der Trend aus dem Frühjahr fort.

Anders sieht es in der Industrie aus. Die Auftragszahlen – vor allem aus dem Inland – sind rückläufig. Selbst die Beschäftigung ist nach mehreren Jahren erstmals wieder rückläufig. „Unternehmen agieren zurückhaltender mit der Personalaufstockung“, heißt es. Einziger Lichtblick sei das Engagement der Unternehmen im Bereich Ausbildung. „Hier verzeichnen wir einen leichten Anstieg“, so Dirk W. Erlhöfer.

Aufstieg ist vorbei

Die 420 Mitglieder der vier im AGV Ruhr/Westfalen zusammengefassten Verbände aus den Branchen Metall, Chemie, Elektro und Papier/Kunststoff wurden nach Geschäftslage, Erträgen, Umsätzen und Beschäftigungssituation befragt.

Das Ergebnis ist ernüchternd: „Der seit der Bewältigung der letzten Krise 2009/2010 stetige wirtschaftliche Aufstieg ist vollends zum Erliegen gekommen. Wir müssen aufpassen, dass sich der Trend nicht verstärkt und wir schneller wieder im Krisen-Modus sind als uns allen lieb ist“, sagt der AGV-Hauptgeschäftsführer.

Im Ergebnis meldete ein Drittel der Unternehmen geringere Erträge als im Vorjahr. Zum zweiten Mal hintereinander fallen die Zahlen der AGV-Konjunkturumfrage schlechter aus als zuvor. Erlhöfers Fazit: „Der Aufstieg der zurückliegenden Jahre ist vorbei."

Weiter Boom im Baugewerbe

Das Handwerk dagegen ist weiter optimistisch. Kammer-Präsident Bernhard Schröder beruft sich in seiner Jahresbilanz vor allem auf die Herbst-Umfrage. Demnach zeigten sich 92 Prozent der Unternehmen zufrieden mit ihrer Geschäftslage (2018: 94 Prozent). Besonders gut sehe es im Ausbaugewerbe (96 Prozent) und dem Bauhauptgewerbe (95 Prozent) aus. Zahlen, die sich auch in Bochum widerspiegeln. 91 Prozent der Handwerksbetriebe bewerten ihre Lage als gut bis befriedigend, sogar 94 Prozent blicken positiv in die Zukunft. Einzig im Kfz-Handwerk ist ein Rückgang zu verzeichnen. Nur noch 88 Prozent der befragten Betriebe zeigten sich zufrieden mit ihrer geschäftlichen Lage, zwölf Monate vorher waren es noch 93 Prozent.