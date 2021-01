Auto Sinzel zieht von Hattingen nach Bochum

Hattingen Das Autohaus Sinzel verlegt seinen Sitz zum Lueg-Standort in Bochum. Hattingen wartet weiter auf die Logistikzentrale der Tiemeyer-Gruppe.

Die Lueg-Gruppe, einer der bedeutendsten Autohändler im Ruhrgebiet und einer der größten Mercedes-Händler in Deutschland mit Sitz in Bochum, ordnet einige Unternehmensbereiche neu. Zwei "Filialen" werden aus Wattenscheid und Hattingen nach Bochum verlegt.

Bereits Anfang Dezember hat Lueg den Pkw-Service des Centers in Wattenscheid ins Zentrum von Bochum geholt. Am Hauptsitz an der Universitätsstraße werden Wartung, Inspektion, Reparatur, Unfallinstandsetzung inklusive Lackierung sowie ein Hochvolt-Kompetenzcenter für Elektromobilität gebündelt. Das Unternehmen reagiert nach eigenen Angaben "damit auf die steigenden technischen und logistischen Anforderungen in der Automobilbranche".

Zuletzt wegen Corona geschlossen

Jetzt folgt das Autohaus Sinzel in Hattingen, das seit 2014 zur Lueg-Gruppe gehört. Der zuletzt wegen Corona geschlossene Betrieb im Gewerbegebiet Ludwigstal wird zum Bochumer Sinzel-Hauptsitz in die Hanielstraße 2 nach Laer verlegt – "mitsamt aller sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", versichert das Unternehmen.

Ein Autohaus hat Hattingen also verlassen. Ein anderes will kommen.

Im Sommer 2020 hat das Autohaus Tiemeyer - ebenfalls mit Sitz in Bochum - den Bauantrag für seine neue Logistik-Zentrale auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Zentrallagers im Gewerbegebiet Beul eingereicht.

Große Probleme mit dem Brandschutz seien die Ursache für die Verzögerungen bei der Planung gewesen, hieß es. Ursprünglich hatte die Tiemeyer-Gruppe den neuen zentralen Umschlagplatz für ihren kompletten Fahrzeugpark in Hattingen bereits im Januar 2020 in Betrieb nehmen wollen.

Drei Hallen sollen im Februar 2021 in Betrieb gehen

Als Zwischenlösung will Tiemeyer drei der vier alten Rewe-Hallen öffnen und als Stellplätze für Neu- und Gebrauchtwagen nutzen. Damit werde die Zwischenlösung auf dem ehemaligen O&K-Gelände nicht mehr gebraucht, hieß es. Dort waren zwischenzeitlich 500 bis 600 Fahrzeuge im Monat umgeschlagen worden.

Der Zeitplan sah vor, dass die drei Hallen im Februar 2021 in Betrieb gehen. Danach soll dann die vierte Halle umgebaut werden. Sie dient später der Aufbereitung der Fahrzeuge für den Verkauf.

