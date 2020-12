Bürger nutzen trotz Corona die Gastronomie in Hattingen

Hattingen Beim Stadtteil-Check hat es gute Noten für die Restaurants in Hattingen gegeben. Warum die Bürger die Angebote auch in Corona-Zeiten nutzen.

Ein Lieblingslokal oder ein Stammrestaurant haben viele Hattinger. Es ist die erste Adresse, wenn sich der Magen meldet und der Kühlschrank leer ist oder die Lust, etwas zu kochen, gegen null tendiert.

Doch weil die Restaurants aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen schließen mussten, bleibt den Hattingerinnen und Hattingern der Besuch im Lieblingslokal verwehrt. Mit Bestellungen, die entweder nach Hause geliefert werden oder am Restaurant abgeholt werden können, wollen einige Bürgerinnen und Bürger die heimische Gastronomie aber unterstützen.

Wie die Gastronomie in Hattingen bewertet wird, wurde auch beim diesjährigen Stadtteil-Check der WAZ-Lokalredaktion abgefragt. , ähnlich gut schnitten noch das Hügelland (2,54), Blankenstein (2,63) und Welper (2,99) ab.

Bestellen gegen die Krise

Ob die Corona-Lage daran etwas geändert hat, hat die Redaktion jetzt noch einmal bei Hattingerinen und Hattingern abgefragt.

"Es gibt ein gutes Angebot an unterschiedlichen Restaurants", sagt Frederik Schulte. "Gerade in der jetzigen Zeit bestelle ich schon mal häufiger als zuvor, ich will ja meinen Teil dazu beitragen, dass die Restaurants nach der Krise wieder öffnen können."

Der Hattinger hat zuletzt Burger geordert und abgeholt, auch typisch deutsche Küche habe er ausprobiert. Das funktioniere besser als gedacht, die Speisen seinen lecker und vor allem warm gewesen. "Eine Pizza von der Pizzeria Tonino oder Salvatore schmeckt natürlich auch immer gut", sagt Schulte.

Durch die Pandemie haben manche Menschen aber auch mehr Zeit und Spaß daran gewonnen, selbst zu kochen. „Ich koche ziemlich häufig und gerne“, sagt Günter Ecker. "Aber manchmal stehe ich eine Stunde lang in der Küche und dann ist das Essen in zehn Minuten aufgegessen. Da stellt sich schon manchmal die Frage, ob sich das lohnt."

"Wir essen auch gerne mal Sushi"

Ein aufwendiges, selbst gekochtes Menü gab es bei den Eheleuten Ecker nicht. Das hätte sich nicht gelohnt. Eigentlich sei die Idee gewesen, bei zu bestellen, doch da seien schon frühzeitig wegen hoher Nachfrage keine Aufträge mehr entgegengenommen worden, also habe man sich für eine Alternative entschieden, so Ecker. "Wir essen auch gerne mal Sushi und holen uns dann etwas von Stixs, das schmeckt uns gut", sagt Günter Ecker.

Gaststätten haben Hygienemaßnahmen umgesetzt

und außerdem es sei sehr schade, dass die Gaststätten schließen mussten, obwohl die meisten von ihnen viel Geld in die Hand genommen hätten, um die Hygienemaßnahmen umzusetzen, sagt Wolfgang Metzer.

Das sei nicht so richtig zu verstehen gewesen. "Vor Corona habe ich eigentlich so gut wie nie Essen bestellt, aber jetzt bleibt mir ja fast nichts anderes übrig. Zuletzt habe ich mir dann mal etwas Griechisches liefern lassen. Das war in Ordnung. Aber wenn die Krise hoffentlich bald vorbei ist, werde ich wieder vor Ort essen", kündigt Metzer an.

