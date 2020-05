Comedy im Autokino mit Sträter, Bender, Appelt und Ausbilder

Torsten Sträter wird mit anderen beim Comedy-Abend im Autokino am Kemnader See auftreten.

Witten/ Bochum/ Hattingen. Im Autokino am Kemnader See gibt’s am 15. Mai Live-Comedy. Erasmus Stein holt Torsten Sträter, Hennes Bender, Ingo Appelt und Ausbilder Schmidt.

Im von der WAZ präsentierten Autokino am Kemnader See steht neben Kino jetzt auch ein Comedy-Festival an. Erasmus Stein präsentiert „Lachen am Lenkrad“ am Freitag,15. Mai.

Übertragung per Autoradio

Bei der Show sitzen die Zuschauer bequem und virengeschützt im eigenen Auto. Die Besucher können die Comedy-Show live auf der Bühne und auf der Leinwand verfolgen, denn die Show wird per Autoradio direkt in die Fahrzeuge und per Kameraübertragung live auf die Kinoleinwand übertragen. „So hat man von jedem Sitzplatz … äh Parkplatz beste Sicht“, verspricht Stein.

Nun freut sich der Wittener Künstler auf „Comedy gegen Corona, denn Lachen ist die beste Medizin!“ und ist „unfassbar dankbar“, dass für die Premiere der Comedy-Mix-Show im Autokino Ingo Appelt, Hennes Bender, Ausbilder Schmidt und Torsten Sträter zugesagt haben. „Das wird der lustigste Parkplatz-Treff Deutschlands“, da ist sich Erasmus Stein sicher.

Tickets, Preise und Zeiten

Die Comedy-Stars dürften sein Versprechen mit der Mischung aus Comedy, Kabarett, Parodie und Witzen problemlos einlösen. Das Serviceteam vom Autokino bietet auch wieder Snacks und Getränke an.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, los geht es bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21 Uhr) auf der Festivalwiese am Freizeitbad Heveney. Eintrittskarten sind ab sofort für 59 Euro pro Auto erhältlich. Pro Fahrzeug sind maximal zwei Personen erlaubt. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr haben freien Eintritt. Tickets gibt es nur online auf www.autokino-kemnadersee.de.