Die Hamsterkäufe in der Corona-Krise bereiten der Hattinger Tafel große Probleme. Der Verein, der Bedürftigen Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, erlebt einen deutlichen Spendenrückgang an Lebensmitteln. In den Supermärkten bleiben weniger Nahrungsmittel übrig und so fallen die Spenden an die Tafel der heimischen Geschäfte wesentlich geringer aus. Weil die Tafel bisher keinen Corona-Fall bei ihren Helfern zu beklagen hat, bleibt sie weiterhin offen.

Die Zahl der Bedürftigen ist in etwa so hoch wie vor der Corona-Krise

„Die Hamsterkäufe machen uns das Leben wirklich schwer“, sagt Georg Fink, Vorstandsmitglied der Hattinger Tafel. „Wir können nur alle Leute darum bitten, dies zu unterlassen.“ Durch die geringeren Spenden können die ehrenamtlichen Helfer derzeit weniger Lebensmittel ausgeben, obwohl der Andrang der Bedürftigen sich in etwa auf dem gleichen Niveau befindet wie vor der Corona-Krise. Es kämen aktuell vielleicht ein paar Menschen weniger, aber das könne auch andere Gründe haben, so Georg Fink. Die Anzahl der Menschen, die derzeit nicht kämen, sei allerdings wirklich sehr gering.

Die Zeiten der Lebensmittelausgaben haben sich nicht verändert: Montags, mittwochs und freitags werden von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr an der Nordstraße 16 Lebensmittel verteilt. „Wir werden unser Angebot so lange aufrecht erhalten wie es geht“, sagt Georg Fink. „Solange wir keinen Corona-Erkrankten bei uns haben und wir noch genug Spenden verteilen können, machen wir weiter. Wir wollen die Menschen, die auf uns angewiesen sind, weiter unterstützen.“

Helfer an der Ausgabestelle tragen Mundschutzmasken und Handschuhe

Um Ansteckungen mit dem Virus zu verhindern, hat die Tafel die vorgeschriebenen Maßnahmen der Regierung und der Stadt umgesetzt. Die Helfer an der Ausgabestelle tragen Mundschutzmasken und Handschuhe. Zudem wird der Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Metern eingehalten. „Darauf achten wir sehr penibel“, sagt Georg Fink.

Es werde auch sofort eingegriffen, sobald sich mehr als zwei Personen in zu kurzer Distanz zueinander befinden, so Fink weiter. „Wir geben ja viele Lebensmittel an ältere Menschen heraus und sie sind ja vor allem gefährdet. Gerade deshalb müssen wir besonders vorsichtig und umsichtig sein.“

WP-Home Spendenkonten der Hattinger Tafel Der gemeinnützige Verein der Hattinger Tafel hat zurzeit zwei Konten für Geldspenden eingerichtet: Sparkasse Hattingen – IBAN: DE14 4305 1040 0000 0751 27 Volksbank Hattingen – IBAN: DE64 4526 1547 0140 7611 00 Weitere Informationen gibt es darüber hinaus im Internet auf der Seite der Hattinger Tafel:

hattingertafel.wordpress.com

Die Tafel, die sich nun schon bei der Ausgabe von Lebensmitteln einschränken muss, ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Geschäfte, aber auch Privatpersonen können Geld oder auch Lebensmittel zur Verfügung stelle. „Für Nudeln oder Konserven sind wir immer dankbar“, sagt Georg Fink. „Aber auch Geldspenden helfen uns natürlich weiter, auch wenn es sich dabei nur um kleine Beträge handelt.“