Coronavirus Corona: Was an Ostern erlaubt ist und was verboten bleibt

Ennepe-Ruhr Familienbesuche, Osterspaziergänge, Osterfeuer: Der Krisenstab des EN-Kreises erklärt, was erlaubt ist und wann die Stadt Hattingen eingreift.

Was ist in Zeiten von Corona eigentlich gesetzlich geboten oder verboten? Bund und Land haben in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen erlassen, die das öffentliche Leben regeln. Der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises erklärt, ob Besuche zu Ostern und Osterspaziergänge erlaubt sind.

Besuche bei Freunden und Verwandten erlaubt

Anders als in anderen Bundesländern ist der Besuch unter Freunden und Verwandten in Nordrhein-Westfalen nicht eingeschränkt und weiterhin erlaubt. Diese Vorgabe rückt die Eigenverantwortlichkeit der Menschen in den Fokus. Das Oster-Kaffeetrinken mit der Familie und das Grillen mit Freunden im eigenen Garten wären also grundsätzlich erlaubt.

„Jeder Kontakt ist aber nach wie vor mit den Risiken verbunden, sich anzustecken und andere zu gefährden. Je länger Kontakte dauern, desto riskanter. Daher sollte - so schwer es auch fallen mag - im eigenen und im Interesse anderer, die Personenzahl so gering wie möglich gehalten werden“, rät Astrid Hinterthür, Leiterin des Krisenstabes. Bei der Gästeauswahl ebenso wichtig zu berücksichtigen: Gerade ältere und kranke Menschen sind besonders gefährdet. Sie sollten daher keinesfalls eingeladen werden.

Treffen nur im privaten Bereich

Treffen der genannten Art sind nur im privaten Bereich erlaubt. Auf dem eigenen Grundstück wird eine ausreichende Kontrolle darüber unterstellt, wer einem nahe kommt. Aber Achtung: Wenn ein Treffen den Charakter einer öffentlichen Veranstaltung annimmt, können die Ordnungsämter der Städte einschreiten.

In der Öffentlichkeit sind Zusammenkünfte hingegen nicht erlaubt. Daher müssen das Picknick auf der grünen Wiese und das Grillen im Stadtpark ausfallen.

Osterfeuer sind verboten

„Gleiches gilt in diesem Jahr auch für Osterfeuer. Diese hat die Landesregierung zu Wochenbeginn ohne Ausnahme untersagt“, lautet Hinterthürs Hinweis. Dieses Verbot beziehe sich auch auf Feuer, die dazu dienen sollen, Gartenabfälle zu beseitigen.

Für den Osterspaziergang gelten Regeln

In vielen Familien hat der Osterspaziergang Tradition. Grundsätzlich keine Probleme gibt es, solange man unter freiem Himmel zu zweit unterwegs ist. Wer dabei Verwandte, Freunde und Bekannte trifft, darf sich mit Abstand natürlich auch unterhalten. Wer anderen Spaziergängern begegnet, geht diesen mindestens zwei Meter aus dem Weg. „Um das schaffen zu können, sollte man gut besuchte Orte besser von der Zielliste für den Osterspaziergang streichen“, rät Hinterthür.

Als Ausnahmen von der Zweierregel gelten Gruppen, zu denen Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner und Mitglieder derselben häuslichen Gemeinschaft zählen. Zudem können Minderjährige oder Menschen, die besonders viel Hilfe im Alltag brauchen, begleitet werden.

Mehr zu Corona in Hattingen

KIRCHEN FEIERN IHRE OSTER-GOTTESDIENSTE ONLINE

FÜNF SOLIDARITÄTS-REGELN FÜR SICHEREN EINKAUF

MUSIKER AUS HATTINGEN GIBT MIT CORONA-BALLADE KRAFT

HOTEL IN HATTINGEN BIETET ZIMMER ALS HOTEL-OFFICE AN