Corona-Pandemie Corona: Zahl der Todesfälle steigt in Hattingen auf 43 an

Hattingen / Sprockhövel Das Altenheim St. Josef in Hattingen wird immer härter von der Corona-Pandemie getroffen. Der Inzidenzwert für Sprockhövel sinkt indes auf 91,08.

Im Altenheim St. Josef in Hattingen ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 21 angestiegen. Am Dienstag meldet das Kreisgesundheitsamt drei weitere Fälle: eine 98 Jahre alte und eine 84-jährige Frau sowie ein Mann (87) sind aus der Einrichtung der Theresia-Albers-Stiftung verstorben. In Hattingen gibt es jetzt 43 Personen, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Inzidenzwert für Hattingen liegt bei 143,28 - für Sprockhövel bei 91,08

218 Personen in der Stadt sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, teilt der EN-Kreis mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hattingen ist damit auf 143,28 (Vortag: 146,96) leicht zurückgegangen. Die für den gesamten EN-Kreis ebenfalls - auf jetzt 108,91 (Vortag: 112,00). In Sprockhövel liegt sie sogar unter 100 - bei 91,08 (Vortag: 95,03).

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel habe es zwei Testtage weniger gegeben als üblich, erklärt Kreissprecher Ingo Niemann auf Anfrage der WAZ-Redaktion. Grobe Verzerrungen bei den Zahlen sind dabei nicht entstanden.

Aktuell gibt es im EN-Kreis 885 an Covid-19 erkrankte Personen

Die aktuell 885 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (5), Ennepetal (46), Gevelsberg (54), Hattingen (218), Herdecke (30), Schwelm (50), Sprockhövel (102), Wetter (44) und Witten (336).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind am heutigen Dienstag 96 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 14 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, elf werden beatmet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? . Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

In Hattingen stehen , in Sprockhövel das Haus am Quell und das Matthias-Claudius-Haus nach wie vor auf der Liste des Gesundheitsamtes der Pflege- und Seniorenheime mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel