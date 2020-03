Corona Coronavirus: Erste bestätigte Infektion am EvK in Hattingen

Hattingen. Am Evangelischen Krankenhaus in Hattingen wurde am Dienstag der erste Coronafall bestätigt. Die Betroffene ist inzwischen in der Uni-Klinik Essen

Es gibt den ersten bestätigten Fall einer Corona-Erkrankung in Hattingen. Im Evangelischen Krankenhaus an der Bredenscheider Straße hatte sich am Montag eine 61-Jährige mit Beschwerden gemeldet.

„Sie wurde sofort in den Infektionsbereich gebracht“, erklärt Krankenhaussprecher Eberhard Franken. „Da der Hausarzt das Krankenhaus auf die Ankunft der Patientin, den negativen Influenzatest sowie die Symptome Husten und Fieber hingewiesen hatte, war das Personal entsprechend vorbereitet und vorgewarnt. Die Erstuntersuchung erfolgte in einem Isolierzimmer der Ambulanz, deren Kernbereich von der Betroffenen nicht betreten wurde“, berichtet Amtsärztin Dr. Sabine Klinke Rehbein.

In die Uni-Klinik Essen verlegt

Der Test auf das Coronavirus bestätigte die Infektion. Inzwischen befindet sich die Betroffene nicht mehr in Hattingen. Sie wurde mit einem Spezialtransport in die Uni-Klinik in Essen gebracht, so Franken.

Aktuell ermitteln Mitarbeiter der Kreisverwaltung, zu welchen Personen die Betroffene in den letzten Tagen engen Kontakt gehabt hat. Für jeden einzelnen von ihnen wird häusliche Quarantäne angeordnet werden.

Zu den Verdachtsfällen von Montag liegen aktuell noch keine Ergebnisse vor.