Coronavirus: Labor überlastet, Fall im EN-Kreis ungeklärt

Ennepe-Ruhr. Beim ersten begründeten Verdachtsfall auf das Coronavirus im Ennepe-Ruhr-Kreis verzögert sich die Auswertung. Das Labor ist überlastet.

Beim ersten Verdachtsfall auf eine Corona-Infektion im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es noch kein Ergebnis. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochabend mit.

Am Dienstag hatte der EN-Kreis über den Verdachtsfall informiert. Es war der erste begründete im Kreisgebiet. Amtsärztin Sabine Klinke-Rehbein hatte gehofft, schon am Dienstag ein Ergebnis des Abstrichs zu bekommen. Nun gab es auch am Mittwoch noch keine Bestätigung oder Entwarnung.

„Die hohe Arbeitsbelastung hat es dem beauftragten Labor bisher nicht möglich gemacht, den Abstrich auszuwerten“, teilt der Kreis mit. „Das ist bedauerlich, mit Blick auf die Vielzahl an Untersuchungsaufträgen aber auch nachvollziehbar“, bewertet Pressesprecher Ingo Niemann die Situation.

Keine Schließungen öffentlicher Gebäude

Aktuell tagt der Krisenstab der Kreisverwaltung täglich. Jeden Morgen besprechen und bewerten Vertreter der Verwaltung, von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die aktuelle Lage. „Themen sind dann beispielsweise Fragen und Anliegen von Bürgern, Ärzten oder Verwaltungen, das Abstimmen von Kommunikationswegen sowie der Ablauf und das Organisieren von Untersuchungen“, berichtet Astrid Hinterthür, Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit. Ebenfalls ausgetauscht werden Informationen über vorliegende Rückmeldungen des Rettungsdienstes und die Krankenhäuser.

Schließungen von Schulen, Verwaltungen oder Kindergärten sind im EN-Kreis Stand Mittwochabend nicht erforderlich. „Ob Veranstaltungen stattfinden sollen oder nicht, darüber entscheiden die jeweiligen Ausrichter“, stellt Hinterthür klar. Die Lage könne sich aber jeder Zeit verändern.

Freiwillige Quarantäne

Die betroffene Frau aus Herdecke hatte sich bereits am Freitag freiwillig in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie Kontakt zu einem Patienten außerhalb des EN-Kreises hatte, der positiv auf das Virus getestet wurde. Erst am Montag hatte sie leichte Symptome entwickelt und sich testen lassen.

In Bochum wurde am Mittwoch die erste Corona-Infektion bestätigt. Auch in Essen wurden bereits Fälle nachgewiesen.