Hattingen. Das Gesundheitsamt tappt im Dunkeln, wie sich die Frau in Hattingen angesteckt hat. Schüler und Lehrer der Realschule sind nicht unter Quarantäne.

Eine 61-jährige Hattingerin hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Am Dienstag wurde die Infektion bestätigt. Völlig unklar ist auch am Tag danach noch, wo sich die Frau infiziert hat. Sie gehörte nicht zu den begründeten Verdachtsfällen, die das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises am Montag gemeldet hatte.

„Die Person hat weder Urlaub in einem Risikogebiet gemacht noch hatte sie Kontakt zu bestätigten Fällen“, erklärt Kreissprecher Ingo Niemann. Sie sei eingehend befragt worden, eine Quelle für die Infektion wurde aber nicht gefunden.

Realschule als reine Vorsichtsmaßnahme geschlossen

Das Kreisgesundheitsamt betont, dass die Realschule Grünstraße, die von den Enkeln der 61-Jährigen besucht wird, als reine Vorsichtsmaßnahme geschlossen wurde. „Nicht, weil das Virus bereits in der Schule wäre“, unterstreicht Niemann.

Diese Enkel wurden als Kontaktpersonen getestet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Der Kreis rechnet bis zum Wochenende mit den Ergebnissen der Abstriche. Deshalb sei die Schule zunächst auch für diese Dauer geschlossen, „um Eltern, Schüler und Lehrer zu beruhigen“. Zudem befinden sich die Enkel der Frau in häuslicher Quarantäne.

Keine Schüler und Lehrer, außer Kontaktpersonen, unter Quarantäne

Darüber stehen aber keine Lehrer oder Schüler unter Quarantäne. „Der Stand der Dinge ist so, dass das Gesundheitsamt für Schüler und Lehrer der Realschule keine Quarantäne anordnen kann und will“, erklärt Niemann. Denn im Moment ist noch völlig unklar, ob die Schüler überhaupt mit dem Virus infiziert sind. Zur Vorsorge habe der Kreis den Schulangehörigen geraten, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben – also Abstand zu halten, solange die Situation ungeklärt ist. „Die freiwillige Quarantäne war damit als gut gemeinter Verhaltenshinweis zu werten.“

Sollten die Tests der Enkel positiv ausfallen, werde entschieden, ob Schüler oder Lehrer auch in Quarantäne müssten.

Ergebnisse der Tests liegen noch nicht vor

Aktuell stehen sieben Personen, die engen Kontakt mit der erkrankten Frau hatten, unter Quarantäne. „Die Labore arbeiten bis zum Anschlag, aber wir können nicht sagen, wann die Testergebnisse eingehen“, sagt Niemann. Weitere bestätigte Fälle liegen – Stand Mittwochmittag – nicht vor.

Zum Gesundheitszustand der 61-Jährigen, die am Dienstag in die Uni-Klinik Essen verlegt wurde, macht die Kreisverwaltung aus Datenschutzgründen keine Angaben.

Der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreis sieht für eine generelle Schließung weiterer Schulen derzeit keinen Anlass. Er entscheidet in jedem Einzelfall mit Blick auf die individuellen Umstände neu.