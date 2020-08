Die Stadt Hattingen sucht noch Wahlhelfer für 13. September

Hattingen. Die Stadt Hattingen sucht noch Wahlhelfer für die Kommunalwahlen am 13. September. Vor allem Jung- und Erstwähler sollen angesprochen werden.

Für die nächsten Kommunalwahlen am 13. September sowie eine eventuelle Stichwahl am 27. September benötigt die Stadt in diesem Jahr verstärkt Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die auch bei der Briefwahlauszählung unterstützen und bereit sind, bei der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl mitzuwirken.

Gesucht werden Wahlberechtigte zu den Kommunalwahlen, also Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen und bis zum Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Risikogruppen sollen geschützt werden

Die Stadt begrüßt besonders das Mitwirken von Jung- und Erstwählern, denn besonders in Zeiten der Corona-Pandemie sollen Risikogruppen, die in den vergangenen Jahren häufig als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei Wahlen aktiv waren, geschützt werden.

„Wir gehen aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr von einer vermehrten Anzahl an Briefwählern aus. Umso wichtiger ist es, dass auch die Briefwahlauszählung durch genügend Helferinnen und Helfer aufgefangen wird. Deswegen suchen wir verstärkt für diesen Bereich Unterstützung“, erklärt Thomas Surmann vom Fachbereich Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik.

Die Helfenden erhalten ein Erfrischungsgeld

Die Tätigkeit im Briefwahlbüro beginnt am 13. September um 14 Uhr. Die Auszählung der Stimmen erfolgt ab 18 Uhr. Die Helfenden erhalten ein Erfrischungsgeld. Für die Auszählung der Briefwahl sind das 30 Euro oder 40 Euro, je nach ausgeübter Funktion.

„Selbstverständlich werden alle aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Schutzmaßnahmen in den Wahllokalen und auch bei der Auszählung der Briefwahl umgesetzt“, betont Thomas Surmann.

Interessierte Personen können sich telefonisch unter (02324) 204 3231 bei Regina Fischer vom Wahlbüro melden. Weitere Informationen gibt es unter www.hattingen.de/wahlehrenamt, dort kann man sich auch online anmelden.