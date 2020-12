Die Stadt Hattingen verbietet Feuerwerk auf 21 Plätzen

Hattingen Das Böllern in der Silvesternacht ist in Hattingen auf vielen Plätzen verboten. Auf Wunsch der Politik hat die Stadt eine Liste veröffentlicht.

Die Stadt Hattingen verbietet das Abbrennen von Silvester-Feuerwerk zum Jahreswechsel auf zahlreichen Plätzen im Stadtgebiet. Das hatte die Politik in der Ratssitzung am 17. Dezember mit großer Mehrheit beschlossen. Eine Allgemeinverfügung, die das Verbot rechtlich regelt, liegt inzwischen vor.

Danach ist das Böllern vom 31. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 an diesen 21 Orten verboten:

- Rathausplatz

- Walter-Schneider-Platz

- Parkplatz Roonstraße

- Parkplatz am Bunker

- Parkplätze vor Lebensmittelläden

- Schützenplatz / Schulenburg

- Schulhöfe / Sportplätze

- Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshütte

- Marktplatz Welper

- Parkanlage Diepenbeck

- Gethmannscher Garten

- Heinz-Wittpoth-Platz

- Niederbonsfeld-Mitte

- Domplatz Niederwenigern

- Platz vor dem Stadtmuseum Blankenstein

- Hillscher Garten

- Parkplatz am Gebäude Holschentor

- Aussichtspunkt Am Bahrenberg

- Parkplatz an der Gebläsehalle

- Parkplatz am Bürgerbüro Bahnhofstraße

- Parkplätze an den Baumärkten

Die Stadtverwaltung hatte eine Auswahl bestimmter Plätze für ein ausdrückliches Böllerverbot zunächst nicht vorgesehen. „Land und Kreis haben bereits Versammlungsverbote beschlossen. Das reicht unserer Ansicht nach aus, insbesondere im Zusammenhang mit dem bereits beschlossenen Verkaufsverbot von Silvester-Feuerwerk", sagte Rechtsdezernentin Christine Freynik in der Ratssitzung.

SPD, CDU und Grüne machten eigene Vorschläge

„Wir müssen in der Silvesternacht große Menschenansammlungen aufgrund von Corona vermeiden“, begründet der Stadtverordnete Uwe Fry den Antrag der SPD, einzelne Sperrzonen konkret zu benennen. Auch sollten die Krankenhäuser so vor zusätzlichen Belastungen geschützt werden. SPD, CDU und Grüne machten dann jeweils eigene Vorschläge für die Sperrzonen.

Auf diese Liste weist die Stadt nun noch einmal hin. Und rät generell auch außerhalb der darin genannten Plätze dringend vom Zünden von Silvester-Feuerwerk ab.

Auch Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit ist untersagt

Auch weitere Regeln der Coronaschutz-Verordnung ruft die Verwaltung in diesem Zusammenhang noch einmal in Erinnerung: "Generell gelten auch zu Silvester die allgemeinen Kontaktbeschränkungen sowie ein Versammlungsverbot. Während der gesamten Zeit des Lockdowns ist der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum, unabhängig von der Uhrzeit, untersagt. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik ist verboten."

