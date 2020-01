Hattingen. Dirk Glaser will beim Klima vorankommen. Pläne hat der Bürgermeister für eine zweite Amtszeit in Hattingen aber auch für der Arbeit im Rathaus.

Die Stadtverwaltung in Hattingen soll mobiler arbeiten

Dirk Glaser will Bürgermeister bleiben. Um die Entwicklung der Stadt weiterhin aktiv gestalten zu können, tritt er bei der Kommunalwahl am 13. September erneut an. Welche Schwerpunkte er in einer zweiten Amtszeit setzen würde, hat Glaser bei der Ankündigung seiner Kandidatur gleich mitgeliefert.

Ganz oben steht der Klimaschutz. „Das Hattinger Konzept dazu ist ja gerade in Arbeit“, sagt Dirk Glaser (61). „Wichtig ist, dass es schnell von allen Bürgerinnen und Bürgern gelebt wird.“ Wie seine beiden Mitbewerber um das Bürgermeisteramt, Frank Mielke (SPD) und Frank Staacken (Grüne) greift auch Dirk Glaser damit das zentrale Thema des Jahres 2019 auf.

Zwischen Kanalgeschäft und Grundsteuerabgaben

Nicht weniger wichtig ist ihm die wirtschaftliche Entwicklung. „Die günstige Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent zeigt, dass wir mit unserem breit aufgestellten Branchenmix auf einem guten Weg sind. Neben den Betrieben spielen Handel, Tourismus und Gastronomie eine wichtige Rolle. Das müssen wir weiter fördern, auch im Hügelland.“

Beim Thema Stadtfinanzen zeigt Glasers Daumen nach oben und nach unten. Seit Jahren ausgeglichene Haushalte und die zu erwartenden Einnahmen aus dem Kanalgeschäft seien nur die eine Seite der Medaille. Die andere: Hohe Grundsteuerabgaben und Serviceabbau durch Einsparungen beim Stadtpersonal. „Dieser Preis ist zu hoch. Das tut sehr weh“, meint Glaser.

Große Hoffnungen setzt Glaser auf das Projekt „Mittleres Ruhrtal“

Nächste Thema ist die Schulentwicklungsplanung. „Die steigenden Geburtenzahlen fordern uns als Verwaltung“, sagt der Bürgermeister. „Der Ausbau der Kitas ist vordringlich. Aber auch die Schulen müssen jetzt schon in den Blick genommen werden. Das tun wir.“

Auf gutem Weg sieht Glaser das Zusammenleben in der Stadt und stellt dabei die Quartierentwicklung heraus. Synergien durch interkommunalen Zusammenarbeit hinzubekommen, sei nicht einfach, funktioniere jetzt aber in einzelnen Bereichen. Große Hoffnungen setzt Glaser auf Maßnahmen aus dem Paket Mittleres Ruhrtal, zu denen auch das geplante Henrichsforum neben dem Industriemuseum gehört.

Die Stadt will das ehemalige O&K-Gebäude an der Nierenhofer Straße kaufen und zu einem modernen Verwaltungsstandort umbauen. Foto: Svenja Hanusch / FFS

Apropos Maßnahmen: Die Stadtverwaltung neu aufzustellen, nimmt Dirk Glaser für eine eventuelle zweite Amtszeit ebenfalls in den Blick. Sein Vorbild: Venlo. Dort gebe es für 900 Mitarbeiter nur 700 Arbeitsplätze.

Gespräche mit dem Personalrat laufen

„Mobiles Arbeiten führt dort zu mehr Flexibilität und mehr Selbstverantwortung“, sagt Dirk Glaser. „Der Umzug aufs ehemalige O&K-Gelände bietet uns die Möglichkeit, die räumlichen Voraussetzungen für so ein Modell zu schaffen. Gespräche mit dem Personalrat laufen.“

Apropos Mitarbeiter: „Der Stadtvorstand wird weiterhin vertrauensvoll und zielorientiert zusammenarbeiten“, kündigt Glaser an. Und meint damit die pikante Tatsache an, dass sich mit ihm und Kämmerer Frank Mielke zwei Führungskräfte der Stadtspitze ums Bürgermeisteramt bewerben.

Mobbingprobleme und brisante Ausschussvorlagen

Das gelte für Erfolge wie für Fehler, „die wir natürlich auch gemacht haben“, so Glaser. In die Kritik geraten war die Stadtspitze zuletzt, weil sie ein Mobbingproblem im Löschzug Nord über Monate nicht gelöst, den Verkauf der Namensrechte für den Kunstrasenplatz der DJK Märkisch durch brisante Vorlagen negativ beeinflusst, die Schließung des ehemaligen Lehrschwimmbeckens in Niederwenigern einsam entschieden und politisch nicht kommuniziert sowie den Hauptsponsor der Stadt verärgert hatte.