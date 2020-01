Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dirk Glaser

Dirk Glaser wurde am 9. Juni 1958 in Bochum geboren und ist verheiratet. Seine Schulzeit hat er in Hattingen verbracht, machte 1979 Abitur. Er studierte dann Sinologie und Publizistik in Bochum und München. Als freier Journalist, Autor und Moderator arbeitete er seit Anfang 1980 für zahlreiche öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Er war Hörfunkmoderator beim WDR von 1987 bis 2000, Fernsehmoderator von 1994 bis 2008 beim WDR (Lokalzeit Südwestfalen). Von 2008 bis 2014 war er Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur GmbH. Seit dem 21. Oktober 2015 ist er hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Hattingen.