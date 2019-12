EN-Kreis gibt 226,9 Millionen Euro für Hartz IV aus

Im kommenden Jahr stehen die Wahlen des neuen Kreistags und des Landrats an. Dementsprechend hitzig und von gegenseitigen Vorwürfen waren die Haushaltsreden der sechs Fraktionsvorsitzenden geprägt. Doch so sehr auch geschimpft und sich verteidigt wurde, eine Überraschung blieb am Ende der mehrstündigen Sitzung aus: Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat den Haushalt 2020 beschlossen.

Für das Zahlenwerk, das Erträge und Aufwendungen von jeweils 571,3 Millionen aufweist, sprachen sich SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Freien Wähler aus. Dagegen stimmten CDU, FDP und die Einzelmitglieder. Enthaltungen gab es seitens der Fraktion Die Linke sowie von Wolfram Junge (SPD) und Jörg Müller (Piraten-Partei).

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt um 0,45 Punkte

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit 43,99 Prozent auf den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2010 festgesetzt. Dieser ist die Grundlage für das, was die Städte dem Kreis für seine Leistungen beispielsweise in den Bereichen Bevölkerungsschutz, Ausländeramt und Veterinärwesen, Betreuung von Langzeitarbeitslosen, Heimaufsicht, Pflege und Kindergesundheit sowie für soziale Beratungsangebote überweisen. Insgesamt zahlen Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten in 2020 rund 235 Millionen Euro.

Der Hebesatz sinkt im Vergleich zum laufenden Jahr um 0,45 Punkte und liegt um 0,39 Punkte unter dem Wert, den die Kreisverwaltung bei der Etateinbringung im Oktober für 2020 vorgeschlagen hatte.

Das war CDU und FDP bei weitem nicht genug. Die Fraktionsvorsitzenden Oliver Flüshöh, beziehungsweise Michael Schwunk betonten in ihren Reden, dass sie von Kämmerer Daniel Wienecke eine deutlich höhere Entlastung der finanziell gebeutelten Kommunen erwarten. Ihre Anträge, die Umlage auf 42,99 beziehungsweise 42,5 Prozent zu senken, fanden im Kreistag allerdings keine Mehrheit. Michael Schwunk: „Wenn diese Städte weniger haben, und das ist leider aktuell so, dann darf die Zahllast für die Kreisumlage nicht steigen.“

Anzahl der Stellen seit 2010 verdoppelt

Unterm Strich verdient der Etat erneut den Namen „Sozialhaushalt“, denn 226,9 Millionen Euro – und damit knapp 40 Prozent der gesamten Ausgaben stehen im Zusammenhang mit Hartz IV. 42,9 Millionen Euro davon müssen vom Kreis finanziert werden. Der Rest sind Bundesmittel, die über den Kreishaushalt abgewickelt werden. Sie sind damit quasi ein durchlaufender Posten.

Den größten Ausgabenblock neben den Sozialkosten bildet mit knapp 86 Millionen Euro wie immer die Umlage, die der Kreis an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zahlen muss.

Ebenso investiert der Ennepe-Ruhr-Kreis weiter in Steine. Dazu zählen unter anderem 14,5 Millionen Euro, die in die Sanierung der kreiseigenen Schulen fließen. Diese Summe verteilt sich vor allem auf die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel (sechs Millionen), das Berufskolleg Witten (vier Millionen) und das Berufskolleg Ennepetal (3,8 Millionen).

Die Kreisverwaltung bildet aktuell 88 Nachwuchskräfte aus

Für Rettungsmittel und Investitionen im Bereich Brandschutz/Leitstelle/Rettungsdienst wurden etwas mehr als Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Am Strückerberg in Ennepetal entsteht ein Gefahrenabwehrzentrum für den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Zudem fließt aus dem Etat viel Geld in das kreiseigene Personal. Der Kreis unternimmt große Anstrengungen, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und dem Facharbeitermangel zu begegnen. So bildet die Verwaltung aktuell 88 Nachwuchskräfte aus. Im Sommer 2020 werden mehr als 40 neue Auszubildende ihre Arbeit in der Kreisverwaltung aufnehmen.

Das sorgt für Kritik, denn die Aufsichtsbehörde hat die Personalplanung des Kreises bereits kritisiert. „Und trotzdem sind im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 die vollzeitverrechneten Stellen von 828 auf 1048 angewachsen. Seit dem Jahr 2010 haben sie sich sogar verdoppelt. Ein andere Behörde mit einer solchen Entwicklung müssen Sie mir mal zeigen“, kritisierte CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Flüshöh die Planungen. Denn nicht zuletzt an dieser Stelle sieht die Union Einsparpotenzial.

SPD zählt CDU und FDP an

Ganz anders beurteilt dies SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Pilz: „Die CDU, als auch die FDP versuchen, wie schon in den letzten Jahren, ohne konkrete Einsparvorschläge, sich der Zustimmung zum Haushalt zu entziehen, sie sollten sich ihrer Verantwortung stellen.“ Der Wahlkampf um das Kreishaus des Ennepe-Ruhr-Kreises ist nun offiziell eröffnet.