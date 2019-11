Fahrrad-Parkplätze werden bei Neubauten zur Pflicht

Hattingen. Bauherren müssen in Hattingen nicht nur genügend Parkplätze schaffen, sondern auch Stellplätze für Fahrräder. Sonst werden Ablösesummen fällig.

Die Parkplatzsituation beschäftigte die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten besonders. Jetzt ist sie fertig: die neue Stellplatzsatzung. Darin wird klar: Hattingen will deutlich mehr Fahrrad-Stellpätze schaffen. Und: Für Bauherren, die keine Parkplätze bereitstellen wollen, wird es in Zukunft teurer.

Quadratmeter entscheiden über Anzahl der Parkplätze

Es läuft so: Wird neu gebaut, müssen immer auch Stellplätze geschaffen werden. Seit einer Änderung der Bauordnung gibt das Land NRW nun keine Regelungen mehr vor über die Lage, Anzahl und Größe der Plätze, sondern verlangt nur grundsätzlich die Schaffung solcher. „Eine Rechtsverordnung sollte das seit 2018 konkretisieren, aber die gibt es bis heute nicht“, kritisiert Fachbereichsleiterin Petra Puhl.

WP-Home Anbindung an den ÖPNV Die Stadtverwaltung unterscheidet eine gute und eine sehr gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. Dabei spielen nicht nur die Abstände zu Haltestellen eine Rolle, sondern auch die Taktung von Bussen und Bahnen. Als sehr gut angeschlossen gelten Gebiete, mit einer Taktfolge von bis zu 15 Minuten in Hauptzeiten. Als gut bewertet die Verwaltung eine Taktfolge bis 30 Minuten. Für Ein- und Zweifamilienhäuser gilt die Reduzierung der Parkplätze durch die ÖPNV-Anbindung übrigens nicht. Auch Ablösezahlungen sind hier nicht möglich.

Diese genauen Angaben legt die Stadtverwaltung nun per Satzung fest. Bisher richtete sich die Zahl der Parkplätze nach den Wohneinheiten. Heute ist die Fläche der Geschosse entscheidend. Unterm Strich bedeutet das, dass in der Regel mehr Plätze als früher geschaffen werden müssen. Für Mehrfamilienhäuser werden je 100 Quadratmetern beispielsweise 1,4 Pkw-Plätze fällig, aber maximal zwei je Wohnung.

Gute Anbindung an ÖPNV erfordert weniger Parkplätze

Die Satzung schließt auch die Schaffung von Fahrradplätzen ein. Je 100 Quadratmetern sind es in Mehrfamilienhäusern drei Radstellplätze. „Diese Zahl halte ich für absolut realistisch“, sagt Dezernent Jens Hendrix. So soll der Radverkehr gefördert werden. Der beträgt nach der letzten Mobilitätsuntersuchung des Kreises in Hattingen nur vier Prozent. Gebe es ebenerdige, leicht zugängliche Abstellplätze für Fahrräder, sei der Anreiz, das Fahrrad auch nutzen, deutlich höher, betont Hendrix.

Und während Bauherren und Investoren bei der Zahl der Pkw-Parkplätze Ausnahmen geltend machen können, wenn es eine gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr gibt, gilt diese Ausnahme für Fahrradplätze nicht. Für Autos gilt: Befindet sich in Luftlinie von 300 Metern eine ÖPNV-Haltestelle oder im Radius von 600 Metern ein S-Bahn-Halt, müssen weniger Parkplätze gebaut werden.

Aus Pflicht herauskaufen wird teurer

Bauherren, die diese Bedingungen nicht erfüllen, können sich auch weiterhin aus ihrer Verpflichtung herauskaufen, wenn „die Herstellung notwendiger Stellplätze nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich“ ist. Dafür müssen sie aber künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Galt bisher eine Ablösesumme von 5000 Euro pro Parkplatz, sind es nun 10.000 Euro in der Innenstadt – im übrigen Stadtgebiet die Hälfte. Auch wer keine Radstellplätze schafft, muss zahlen: 1000 Euro in der Innenstadt, 500 Euro außerhalb.

Die Ablösesummen kann die Stadtverwaltung übrigens nur zweckgebunden nutzen – für die Förderung des ÖPNV, des Radverkehrs oder die Schaffung anderer Stellplätze.