Familiär und grün: Darum leben die Bürger gerne in Hattingen

Bei Einwohnern und Touristen ist Hattingen beliebt. Der Stadtteil-Check zeigt, warum die Bürger so gern in ihrer Stadt leben.

Hattingen Beim Stadtteil-Check bekommt Hattingen im Durchschnitt eine Zwei von seinen Bürgern. Was die Menschen an ihrer Stadt am meisten lieben.

Die Stadt Hattingen hat einen guten Ruf, nicht nur bei Touristen, sondern auch bei der eigenen Bürgern. Die Hattinger leben gerne in ihrer Stadt. Das stellte sich auch beim 2020 von der WAZ durchgeführten Stadtteilcheck heraus. Durchschnittlich wurde Hattingen mit der Note 2,09 bewertet. Einige Stadtteile schnitten bei der Gesamtbewertung noch deutlich besser ab. Doch weshalb wohnen die Menschen gerne in der Stadt der Fachwerkhäuser?

Hattingen punktet mit familiärer Gemeinschaft und hohem Freizeitwert

„Ich habe meine Kindheit in Niederbonsfeld verbracht“, sagt Mike Schönweitz. „Das war wirklich schön, nun lebe ich am Wildhagen. Ich habe hier meine Freunde und meine Familie, doch auch die Stadt bietet viele Vorteile.“ Hattingen habe den Vorteil, keine Großstadt zu sein, es gehe deutlich familiärer zu als in Bochum oder Essen.

Außerdem gebe es viele Grünflächen, die Natur ist sehr schön und ideal geeignet für Kinder, so Schönweitz. „Außerdem gibt es hier den ein oder anderen netten Fußballverein“, so der Familienvater, der sich selbst als Abteilungsleiter der Fußball-Senioren beim Fußballclub SuS Niederbonsfeld engagiert.

Medizinische Versorgung und wichtige Einkaufsmöglichkeiten vor Ort

Die beste Gesamtnote beim Stadtteilcheck erhielt Niederwenigern (1,44). Der Stadtteil punktete vor allem bei den Themen Kinderfreundlichkeit, Medizin und Senioren. „Ich fühle mich einfach sehr wohl hier“, sagt Anette Müller. „Die Menschen sind sehr nett, es ist hier harmonisch.“ Die Gemeinschaft sei etwas Besonderes und es gebe die wichtigsten Geschäfte vor Ort, man müsse nicht weit fahren, um sich zu versorgen, so Anette Müller.

Für einige Hattinger Bürger spielt die Landschaft und die nahegelegenen Grüngebiete eine wichtige Rolle bei der positiven Bewertung ihrer Stadt. „Ich wohne innenstadtnah, ich bin also schnell in der Altstadt, die wirklich richtig schön ist, aber ich bin auch mit dem Auto schnell in der Elfringhauser Schweiz, die gerade zum Wandern sehr toll ist“, sagt Andreas Bremke.

Corona macht Hattingens Schönheit sichtbar

Im Sommer und auch noch im Herbst sei er dort unterwegs gewesen. Man müsse gar nicht weit fahren, die Erholungsgebiete liegen doch so nahe. „Vor der Corona-Pandemie war mir das gar nicht so bewusst, aber es ist wirklich sehr schön hier in Hattingen“, sagt Bremke.

„Ich lebe in Welper und alles Notwendige ist auf kurzen Wegen zu erreichen“, sagt Peter Kursinski. Der Supermarkt, der Bäcker und der Metzger seien um die Ecke. Auch die Arztpraxis sei in der Nähe, obwohl er diese seit 40 Jahren nicht aufgesucht habe, sagt der 64-jährige. Außerdem sei die Bushaltestelle unmittelbarer vor seiner Haustür und man sei in zehn Minuten mit dem Bus in der Altstadt. „In erster Linie lebe ich hier, weil die meisten Verwandten und Freunde auch hier leben. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich wohne auch gerne in Welper, weil es schön ist, hier auch wieder herauszukommen.“