Feuerwehr-Neubau in Sprockhövel: ZGS beweist schlechten Stil

Der Bund der Steuerzahler bringt es auf den Punkt: Dieser Fall ist merkwürdig. Dass ausgerechnet prominente Mitglieder der Feuerwehr mit ihren Privatunternehmen Aufträge für städtische Bauprojekte bekommen, mag absoluter Zufall sein.

Und natürlich darf ehrenamtlicher Einsatz nicht noch mit einem Berufsverbot bestraft werden. Aber gerade deshalb müsste die Stadtverwaltung umso mehr jeglichen Anschein von einer Auftragsvergabe nach Gutsherrenart vermeiden. Genau das tut die Stadtverwaltung nicht.

Merkwürdige Reaktion des ZGS-Chefs

Die Zentrale Gebäudebewirtschaftung kann oder will den Fall nicht restlos aufklären. Das wäre aber dringend nötig. Die Stückelung eines Großauftrages in so viele Kleinstprojekte wirkt zunächst einmal unseriös und so als habe man bewusst große Ausschreibungen umgehen wollen.

Merkwürdig übrigens ist es auch, dass Ralph Holtze als Chef der ZGS im Vorfeld dieses Berichts in der Redaktion anruft, um deutlich zu machen, dass er beim Erscheinen dieses Artikels „sehr ungemütlich werde“.