Hattingen: 1000 Wollquadrate für Hanse-Zelte der Begegnung

Hattingen. 1000 Wollquadrate haben Hanse-Freunde aus Hattingen gehandarbeitet, die für den internationalen Hansetag in Brilon zu Zelten werden sollen.

Emsig gestrickt und gehäkelt haben Frauen in Hattingen – und zwar 1000 bunte Wollquadrate. Aus denen entstehen für die Internationalen Hansetage im Juni in Brilon „Zelte der Begegnungen“.

Lars Friedrich vom Heimatverein Hattingen/Ruhr freut sich über die unerwartet große Menge an Wollquadraten, wird sie Anfang März selbst ins Sauerland bringen. „Die Zelte der Begegnung sind eine Idee der Remscheider Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck. Für ein Zelt braucht sie etwa 1200 Quadrate. In anderen Städten gibt es so etwas schon“, erklärt Friedrich.

Wollquadrate aus Hattingen für Zelte der Begegnung in der Hansestadt Brilon

Wenn er die Quadrate nach Brilon bringt, möchte er klären, ob vielleicht zum 37. Westfälischen Hansetag in Hattingen am 15. und 16. August ein Zelt nach Hattingen kommen kann. „Es wäre schön, wenn eines dieser großen Tippis mit Holzstangen bei uns am Hansetag aufgebaut werden könnte.“

Abgegeben haben fleißige Damen die Quadrate bei Andrea Johanna Rösner im Woll-Fachgeschäft Maschenprobe. „Beteiligt haben sich wirklich viele, Junge wie Ältere“, sagt Friedrich und hebt hervor, dass sich einige der Damen, die früher bei „Kick – Hattinger im Unruhestand“ gewesen wären, jetzt im Holschentor eifrig gehandarbeitet hätten.

Jedes Wollquadrat ist 15 mal 15 Zentimeter groß, Anfang- und Endfäden sind vernäht. Bei Farben, Muster oder Wollart konnte jeder seinen eigenen Geschmack einbringen.