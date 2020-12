Hattingen 2020 - ein Jahr für die Geschichtsbücher

Was für ein Jahr! Auch in Hattingen bestimmte Corona das Leben der Bürgerinnen und Bürger - vom Run aufs Toilettenpapier bis zum Weihnachtsfest.

Hattingen Hattingen im Zeichen des Corona-Jahres: Die Stadt ist aufgestanden gegen Rassismus, sie pflegt ihre Stärken. Und die Bürger wollen Kontinuität.

Nein, ein Jahr wie dieses hat vor zwölf Monaten keiner erwartet. Geprägt von Lebensumständen und Regeln, die wir so noch nie kennen gelernt haben. Gezeichnet von einer Pandemie, die das Leben bedroht und Existenzängste auslöst. Getrieben von der Hoffnung, dass Medizin und Wissenschaft rasch Lösungen finden und wir unser Leben wiederbekommen, wie es vorher einmal war.

Hattingen ist keine Ausnahme. Auch hier ist 2020 ein Jahr für die Geschichtsbücher gewesen - auf das Generationen noch mit Interesse auf unser Verhalten (mit Alltagsmaske und Abstandhalten) untereinander zurückblicken, mit Trauer um (zu) viele Tote, aber auch mit Zuversicht, weil die meisten sich rücksichtsvoll und zusammenstehend gezeigt haben. In unserer Stadt gibt es eine überschaubare Zahl an Leugnern, Polarisierern und Verschwörungstheoretikern - und wenn einer seine Meinung öffentlich macht, gibt es viele, die sofort Kontra geben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Was 2020 deutlich wird: . Das haben sie bei der Kommunalwahl gezeigt. , auch wenn er in die Stichwahl musste (er hatte diesmal aber vier statt nur einen Gegenkandidaten wie 2015). - das sieht nicht in jeder Ruhrgebietsstadt so aus. Selbstbewusst dürfen die Grünen ins neue Jahr gehen, extern gestärkt durch viele Wählerstimmen, intern angetrieben vom neuen, starken Führungsduo und Oliver Degner.

Alternativen sind hier nicht gefragt, und das ist auch gut so. In unserer Stadt läuft vieles richtig, wenn auch nicht jeder dies auf den ersten Blick ebenso sieht. Doch wichtige Kennzahlen belegen es: Bei der Kriminalitäts- wie auch bei der Unfallstatistik stehen Kreis und Stadt seit langem unter den fünf Besten in NRW; die Kaufkraft wurde in den vergangenen zehn Jahren durch Carré und Kaufland mehr und mehr vor Ort gebunden; Altstadt, Hügelland und die Ruhr sind Magneten für Besucher auf dem nahen und weiten Umland.

Hattingen steht auf gegen Fremdenhass und Rassismus

Gibt es Tendenzen gegen Fremdenhass und Rassismus in Stadt, Land oder bundesweit, steht Hattingen auf. Immer und immer wieder, vornehmlich durch das Bündnis „Buntes­ Hattingen gegen Rechts“, aber auch die Jugendorganisationen der Parteien machen mehr und mehr mobil. So lange die Jugend ein solches Gerechtigkeits- und Geschichtsbewusstsein an den Tag legt, muss uns nicht bange sein. Die fatalen Fehler unserer Vergangenheit müssen stets gegenwärtig gehalten werden, tumbe Tendenzen der Gegenwart sollten schnell zum Vergangenen gehören. Das passiert in Hattingen, eindringlich und engagiert, auch wenn die Woche für Toleranz und gegen das Vergessen in diesem Jahr weitestgehend ausfallen musste.

Ja, so können wir positiv in die Zukunft schauen. Mit den verschiedenen Impfstoffen sollte der Kampf gegen das Coronavirus gelingen, die Stadt steht durch das Kanalgeschäft mit dem Ruhrverband auf einer soliden Basis, die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in ihrer Umgebung wohl, wie der große WAZ-Stadtteilcheck in diesem Jahr gezeigt hat. Hattingen ist und bleibt l(i)ebenswert - Glückauf!

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel