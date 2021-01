Hattingen: 37.500 Besucher im Industriemuseum Henrichshütte

"Comedy im Liegestuhl" war ein Erfolgsformat des LWL-Industriemuseums Henrichshütte in Hattingen, das vom Kleinkunsttheater "Kleine Affäre" initiiert wurde.

Hattingen Corona hat die Besucherzahlen im LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen gedrückt. Was dem Landschaftsverband 2020 dennoch gefallen hat.

Das LWL-Industriemuseum Henrichshütte hat im Corona-Jahr 2020 höhere Besucher-Verluste als andere Museumsstandorte des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) hinnehmen müssen. Mit 37.500 Gästen kamen nur etwa ein Drittel so viele wie im Vorjahr (111.500).

Auf alle Standorte gesehen haben die LWL-Museen und -Besucherzentren trotz der Pandemie die Millionen-Marke übertroffen: Rund 1,02 Millionen Besucher kamen (2019: 1,94 Mio.) - und das, obwohl es zwei längere coronabedingte Schließungsphasen gab. "Das ist ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Museen fast vier Monate geschlossen waren", so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger in einem Statement, das via Pressemitteilung veröffentlicht wurde.

Kooperation mit der "Kleinen Affäre" wurde gut abgenommen

Für Hattingen wird vom Landschaftsverband herausgehoben, dass mit Autokino und Open-Air-Comedy in Kooperation mit dem während der Sommermonate neue Formate auf dem großen Hüttengelände ausprobiert wurden. "Die Veranstaltungen wurden gut angenommen, konnten aber die Verluste an Besuchern nur begrenzt ausgleichen", so der LWL.

Zudem wurde im Juli mit der Ausstellung „Josef Koudelka. Industries“ eine Schau von 40 großformatigen Panorama-Aufnahmen des Fotografen der Edel-Agentur Magnum eröffnet.

"Corona hat unsere Museen und Einrichtungen vor eine große Herausforderung gestellt, die sie gemeistert haben", so Rüschoff-Parzinger. "Die Museen haben die sich ständig verändernden Corona-Schutzverordnungen kreativ umgesetzt, so dass die Besucher mit einem sicheren Gefühl die LWL-Einrichtungen entdecken konnten. Obwohl einige Veranstaltungen nicht wie geplant stattfanden, boten die Einrichtungen bis zum zweiten Lockdown ab November ein Programm an, das über eine Millionen Besucherinnen anzog."

