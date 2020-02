Der Kinder- und Jugendtreff in Hattingen Welper wurde im vergangenen Jahr neu eröffnet. Jetzt ist er bei den Ferienangeboten dabei – unter anderem mit Billard.

Ferienspaß Hattingen: Aktionen der Jugendtreffs in den Osterferien

Hattingen. Die Kindertreffs und Jugendtreffs der Stadt Hattingen bieten in den Osterferien 2020 verschiedene Aktionen. Hier gibt es die Übersicht.

Für die Osterferien von 6. bis 17. April bieten die Jugendeinrichtungen der Stadt Hattingen wieder ein Ferienspaßprogramm. Es gibt Oster-Aktionen, Ausflüge und mehr.

Aktionen in der ersten Ferienwoche

In der ersten Ferienwoche bietet der Kinder- und Jugendtreff Rauendahl von Montag, 6. bis Donnerstag, den 9. April, für 25 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ein tägliches Frühstück und vielen Aktionen rund um das Thema Ostern. Infos unter 02324/ 591732 (ab 15 Uhr).

Im Kinder- und Jugendtreff Welper gibt es wechselnde Angebote. Im Kinderbereich (10 bis 16 Uhr) werden Ostereier gefärbt und Osterdeko gestaltet. Jugendliche (15 bis 18 Uhr) können Kickern, Karten, Billard und an der Spielkonsole spielen. Infos: 02324/ 62323 (ab 15 Uhr).

Außerdem gibt es für Kinder ab zehn Jahren im Kinder- und Jugendtreff Holthausen Sport- und Bewegungsspiele, sowie Ausflüge. Anmeldung unter 02324/ 681412 .

Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren stehen im Haus der Jugend Ausflüge, gemeinsames Kochen und Essen auf dem Programm. Infos und Anmeldegebühren unter 02324/ 950846.

Am Mittwoch, 8. April organisiert das Jugendparlament einen Ausflug für Jugendliche ab zwölf Jahren nach Bonn, um Orte der Demokratie und Geschichte zu erkunden. Am 9. April geht es nach Wuppertal in einen Escape Room. Anmeldung unter 02324/ 2043854.

Aktionen in der zweiten Ferienwoche

In der zweiten Ferienwoche gibt es im Rauendahl-Treff am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. April, von 10 bis 16 Uhr Programm. Vom 16. April auf den 17. April findet dort ausschließlich für Jungen ab zehn Jahren ein Jungs-Abend mit Übernachtung statt. Anmeldung unter 02324/ 591732 (ab 15 Uhr).

Im Treff Welper können 20 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren auf einer Entdeckungsreise die Welt erkunden und die „Phänomenia“ in Essen besuchen. Anmeldung unter 02324/ 62323 (ab 15 Uhr).

Der Treff Holthausen bringt Kindern die Grundlagen des Theaterspielens näher. Am letzten Tag wird das Stück vorgeführt. Anmeldung unter 02324/ 681412 (ab 15 Uhr).