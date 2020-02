Hattingen: Angriff nach Karnevalsparty - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die an Karneval zwei Frauen in Hattingen belästigt haben.

Hattingen. Nach einer Karnevalsparty wurden in der Hattinger Innenstadt zwei Frauen belästigt und angegriffen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Zwei 27-jährige Frauen gingen in der Nacht von Rosenmontag zu Dienstag nach einer Karnevalsparty nach Hause. Gegen Mitternacht wurden sie in der Fußgängerzone am Reschop Carré 1 von zwei Männern angesprochen.

Nach einer kurzen Diskussion schubste einer der Männer eine der Frauen. Die 27-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dadurch am Knie, meldet die Polizei.

Beschreibung des Täters

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 18-22 Jahre alt

- europäisches Erscheinungsbild

- normale Statur

- kurze blonde Haare

- schwarz gekleidet

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/91666000.