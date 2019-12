Ein Einbrecher schlug in Hattingen ein Loch in eine Fensterscheibe.

Hattingen. Ein Einbrecher versucht an Weihnachten in Hattingen ein Einfamilienhaus aufzubrechen. Er wird gestört. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Hattingen: Anwohner überrascht Einbrecher auf frischer Tat

Ein Einbrecher machte sich am zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember, am Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Sprockhöveler Straße zu schaffen. Gegen 18.15 Uhr beschädigte der unbekannte Mann eine Fensterscheibe und öffnete durch das entstandene Loch über den Griff das Fenster, meldet die Polizei.

Ein Bewohner des Hauses, der sich zur Tatzeit im Obergeschoss aufhielt, hörte das Geräusch und traf im Erdgeschoss auf den Einbrecher, der sofort flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden, so die Polizei.

Sie bittet um Hinweise: Der männliche Täter war etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei nimmt Tipps unter 02324/ 9166-6000 entgegen.