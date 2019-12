Hattingen. „Das Streben nach Glück“ heißt die Wanderausstellung, die jetzt in Hattingen zu sehen ist. Es geht um Menschen, die ihr Glück in Amerika suchten.

Hattingen: Ausstellung im Industriemuseum zeigt Auswanderer

Eine neue Ausstellung im Industriemuseum Henrichshütte zeigt anhand von Lebensläufen die Geschichte von 200 Jahren Auswanderung aus Westfalen nach Amerika. Passend zur Motivation der Auswanderer trägt die Wanderausstellung den Titel „Vom Streben nach Glück“; sie wird am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr eröffnet und bis zum Sonntag, 28. Juni 2020, in Hattingen zu sehen sein.

LWL-Direktor Dirk Zache erklärt das Prinzip der Wanderausstellungen so: „Unser Kernanliegen ist es, die Industriegeschichte Westfalens abzubilden. Unsere acht Ausstellungsorte verstehen wir als Foren und Orte der Begegnung und Diskussion. Die Wanderausstellungen werden von dem jeweiligen Museum immer inhaltlich ergänzt.“

Bei Familie Kerkemeier spielte auch der Zufall eine Rolle

Darum kümmerten sich im Hattinger Fall Standortassistentin Delia Pätzold und der wissenschaftliche Volontär Patrick Thiemig. Sie begaben sich auf Spurensuche nach Auswanderern aus Hattingen.

Sechs ganz unterschiedliche Lebensgeschichten haben sie ausgewählt und in die Wanderausstellung eingewebt. „Bei der Recherche konnten wir auf den umfangreichen Überblick des Stadtarchivs bauen“, erzählt Pätzold.

Aber auch der Zufall spielte eine Rolle: Die Geschichte von Anna Sommer, die zum 100. Firmenjubiläum der Spedition ihres Vaters, Friedrich Kerkemeier, Hattingen besuchte, wäre ohne Museumsleiter Robert Laube vielleicht nie Teil der Ausstellung geworden. „Er schaltete schnell und machte gleich einen Interviewtermin mit der 95-Jährigen aus“, so Pätzold.

Über 300 000 Deutsche verließen Westfalen, um in Amerika ihr Glück zu finden

Anna Sommer wurde 1924 in Hattingen geboren, wanderte 1955 mit ihrem Mann in die USA aus. Sie eröffneten eine Bäckerei in Queens, arbeiteten hart und konnten sich schließlich Haus und Grund leisten. Heute lebt die Hattingerin in einer New Yorker Wohnung.

Willi Kulke ist Leiter des Ziegeleimuseums Lage und konzipierte die Ausstellung. Es sei die blanke Not gewesen, die die Menschen zu Beginn der Auswanderungsbewegungen im 19. Jahrhundert in die USA zwang. Über 300 000 Deutsche verließen von 1800 bis 1914 Westfalen, um in Amerika ihr Glück zu finden.

Auch Bücher zählen zu den Exponaten der neuen Ausstellung im LWL-Industriemuseum Henrichshütte. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Bevölkerungszuwachs, Armut, Hunger und fehlende Zukunftsperspektiven ließen die Menschen aufbrechen. Laube betont im Pressegespräch die Aktualität der Ausstellung: „Spannend ist doch der Blickwechsel, den die Präsentation ermöglicht.“ Das heute als Einwanderungsland bezeichnete Deutschland war einst ein Auswanderungsland, das Menschen aus wirtschaftlichen Gründen verließen.

Deutsch galt plötzlich als die Sprache der Spione

Der Einfluss der deutschen Kultur zeigte sich in den Staaten im Stadtbild, wie Abbildungen auf Schautafeln zeigen. „Das Erste, was die Auswanderer bauten war eine Backsteinkirche, wie sie sie aus ihrer Heimat kannten“, so Kulke. Sportvereine und Chöre wurden ebenfalls durch den deutschen Einfluss Teil der amerikanischen Gesellschaft.

Die positive Wahrnehmung kippte jedoch im Ersten Weltkrieg, was ein Propagandaplakat eindrücklich vor Augen führt: Dort ist der Deutsche als Riesengorilla mit preußischer Pickelhaube dargestellt, in der Hand einen Knüppel, auf dem deutsche Kultur steht. „Deutsch galt plötzlich als die Sprache der Spione“, so Kulke.

Ein Begleitprogramm zeigt Filme wie „Titanic“

Das Thema Auswanderung wird durch die persönlichen Geschichten von der abstrakten Ebene in Geschichte zum Anfassen überführt. Mit mehr als 100 Exponaten, Bildern und Stichen wird die 200-jährige Auswanderungsgeschichte Westfalens lebendig.

Ein Begleitprogramm zeigt Filme wie „Titanic“ (Mittwoch, 8. Januar, 19 Uhr) oder „West Side Story“ (Mittwoch, 11. März, 19 Uhr) zum Thema. Außerdem wird die Demokratiekonferenz am Samstag, 21. März, um 15 Uhr in der Henrichshütte anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus stattfinden.