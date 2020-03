Hattingen. Die Bahnhöfe in Hattingen schneiden beim Stationsbericht unterschiedlich ab: Der in Hattingen Mitte gilt als verdreckt, der Alte Bahnhof punktet.

Im Stationsbericht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) ist der S-Bahnhof Hattingen Mitte erneut durchgefallen. Er schnitt sogar wieder schlechter ab als zuletzt. Und das, obwohl die Stadt im vergangenen Jahr angekündigt hatte, Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes umsetzen zu wollen.

Positive Bewertung mit wenig Kritik an Altem Bahnhof

Zum 13. Mal hat der VRR die Bahnhöfe und Haltepunkte in seinem Gebiet untersucht. Dabei wurden mehr Stationen als im Vorjahr in einem „inakzeptablen Zustand“ vorgefunden. Dazu gehört auch der Bahnhof Hattingen Mitte – als einer von 73 Durchfallern im VRR-Gebiet.

Über eine erneut positive Bewertung kann sich dagegen der alte Bahnhof Hattingen Ruhr freuen. Wie in den Vorjahren erhielt er die Bewertung „akzeptabel“. Allein Graffiti im Bereich des Bahnsteigs wurden von den Testern als nicht annehmbar moniert. Das gute Gesamtergebnis erreichte der Bahnhof dennoch wieder.

Mit Videoüberwachung gegen Graffiti

An verschiedenen Stelle des Bahnhofs Hattingen Mitte weisen Schilder auf die Videoüberwachung hin. Foto: she

Anders in Hattingen Mitte. Auch dort sind Graffiti seit Jahren ein Kritikpunkt des VRR. War er in den vergangenen beiden Jahren aber jeweils als „noch akzeptabel“ durchgerutscht, wurden nun, wie schon 2016, wieder erhebliche Mängel festgestellt. Die Kritikpunkte: Graffiti am Zugang und Bahnsteig und auch die Sauberkeit an beiden Stellen wurde nur mit gerade noch akzeptabel bewertet.

Immer wieder kämpft die Stadt mit Vandalismus. 2019 kündigte die Verwaltung an, mit Schildern und zusätzlichen Mülleimern eine Verbesserung erreichen zu wollen. Tatsächlich weisen an verschiedenen Stellen des Bahnhofs Schilder darauf hin, dass der Bereich 24 Stunden videoüberwacht sei. Auf der unteren Ebene findet sich ein Mülleimer, von einem zweiten aber schon nur noch die Halterung, oben gibt es am Straßenbahnhalt drei weitere Mülleimer.

Fahrgäste vergeben Noten

Die Wahrnehmungen über das, was noch akzeptabel und was es nicht mehr ist, gehen freilich auseinander. Beklagen die einen einzelne Schmierereien und zerkratzte Rolltreppenwände als unzumutbar, stören sich andere weniger am Bild, das der Bahnhof abgibt.

Bei Befragungen konnten auch Fahrgäste Schulnoten für ihre Stationen abgeben. Die Gesamtzufriedenheit der Fahrgäste habe sich seit 2004 insgesamt verbessert, erklärt der VRR.