Hattingen. Die Feuerwehr musste in Hattingen einen Baum von der Straße entfernen. Der hatte ein Stromkabel mitgerissen. Mehrere Autofahrer hatten Glück.

Hattingen: Baum stürzt auf Straße und reißt Stromleitung mit

Schrecksekunde in Blankenstein: Eine abgestorbene Pappel stürzte am Samstagvormittag auf die Straße Zu den Sieben Hämmern. Der Baum riss bei seinem Sturz die Stromleitung der Straßenbeleuchtung mit sich, krachte auf ein Geländer am Straßenrand und beschädigte einen Weidezaun.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Erst kurz zuvor hatten mehrere Autos die Stelle passiert. Auch die benachbarten Schafe kamen mit dem Schrecken davon.

Während die Hattinger Feuerwehr damit beschäftigt war, den Baum zu zersägen, um die Straße wieder freizuräumen, überprüfte die AVU die Straßenbeleuchtung. Das Stromkabel war zwar nach unten gerissen worden, wurde dabei aber nicht zerstört. Der Baum hatte die angrenzenden Telefon- und Stromkabel nur knapp verfehlt.