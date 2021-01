Hattingen: Betrüger geben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus

Die Polizei berichtet von Betrügern, die am Mittwochnachmittag in Hattingen-Niederwenigern unterwegs waren.

Hattingen Betrüger haben sich in Hattingen-Niederwenigern als Vodafone-Mitarbeiter ausgegeben. Sie haben einer Seniorin (80) Schmuck gestohlen.

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag in Niederwenigern Opfer von Betrügern geworden.

Mann und Frau verschaffen sich Zutritt zur Wohnung

Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die verschafften sich Betrüger als falsche Vodafone-Mitarbeiter gegen 16.45 Uhr Zutritt zu der Wohnung der Seniorin an der Essener Straße. Die Täter klingelten und erklärten über die Gegensprechanlage, dass sie die Anschlüsse kontrollieren müssten. Die Bewohnerin ließ daraufhin die falschen Mitarbeiter - ein Mann und eine Frau - in die Wohnung.

In der Wohnung sagten sie der Frau, dass man das Problem in der Wohnung nicht lösen könne und an den Hausanschluss in den Keller müsse. Der Mann ging aus der Wohnung, während die Frau im Wohnzimmer bei der Geschädigten wartete. Etwas später kam er wieder in die Wohnung, bedankte sich und beide Täter gingen.

Seniorin stellt Schaden erst am nächsten Tag fest

Erst am Folgetag stellte die 80-Jährige fest, dass Schmuck und Bargeld aus einem Schrank im Schlafzimmer gestohlen wurden.

Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann und eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren. Der Mann soll ein südländisches Aussehen gehabt haben, so die Polizei, die Frau habe lange, dunkle Haare gehabt. Weitere Angaben konnte die Geschädigte nicht machen.

