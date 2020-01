Hattingen: Blankensteiner setzen jetzt aufs Stadtfest

Nachdem die Pfingstkirmes in Blankenstein bereits im vergangenen Jahr als „Stadtteilfest“ firmierte, wird sie zukünftig durch ein neues Veranstaltungskonzept ersetzt. Die Initiative „Live am Stein“ hat den Zuschlag der Stadt erhalten, bis zum Jahr 2024 am Pfingst-Wochenende ein Stadtfest auszurichten. Den Vertrag mit dem bisherigen Ausrichter Andreas Alexius passte die Stadt entsprechend an.

„Wir wollen ein Familienfest mit Live-Musik auf die Beine stellen“, erklärt Jörg Rajewitz, der gemeinsam mit Dennis Walter und Jörg Lenk die Planung übernommen hat. Schon im vergangenen Sommer hatte er, der seit 14 Jahren in Blankenstein lebt und arbeitet, Kontakt zur Stadt aufgenommen und die Idee eines Bürgerfestes ins Spiel gebracht.

„Die Mallorca-Party hat ganz Blankenstein schockiert“

„Die Mallorca-Party hat ganz Blankenstein schockiert“, so Rajewitz. „Wir wollen die Geschichte anders aufziehen.“ Wie das konkret aussehen soll, will er nicht verraten. Nur so viel: Rajewitz freut sich sehr darüber, dass sie auch die Ressourcen des Stadtmuseums nutzen können. Auch die Musikschule ist dabei.

Andreas Alexius, der bisher die Pfingstkirmes veranstaltete, hatte vor fünf Jahren den Zuschlag für die vier Kirmes-Veranstaltungen in Hattingen bekommen. Während Mai- und Herbst-Kirmes auf dem Rathausplatz sowie die Mauritiuskirmes in Niederwenigern offenbar gut laufen, versuchte Alexius im vergangenen Jahr die Veranstaltung in Blankenstein anders aufzuziehen. Er holte sich einen Partner aus Essen dazu und setzte unter anderem auf einen Live-Auftritt des DSDS-Gewinners Davin Herbrüggen. Alexius verbuchte das Stadtteilfest mit Schlager- und Mallorca-Party auf WAZ-Nachfrage als Erfolg und sprach von einer Wiederholung in diesem Jahr. Wegen des Pfingsttermins wollte er jedoch das Gespräch mit der Stadtverwaltung suchen, gerade weil er „Kemnade in Flammen“ als Konkurrent ausmachte.

Blankensteiner bespielen fünf Jahre lang selbst den Termin

Nun werden die kommenden fünf Jahre Blankensteiner selbst den Termin bespielen und das Programm gestalten.

WP-Home Stichwort: Die Initiative „Live am Stein“ Die Initiative „Live am Stein“ hat Erfahrung beim Managen von Veranstaltungen in Blankenstein. Am vergangenen Wochenende, stellte sie ihre Professionalität wieder unter Beweis, als sie Ladenlokale wie das Yogaboot7 oder das Café Z in Blankenstein für Konzerte nutzte. Im September 2019 richteten Jörg Lenk, Dennis Walter und Jörg Rajewitz das Blankensteiner Platzkonzert aus. Das Stadtfest Blankenstein wird am Pfingstwochenende von Freitag, 30. Mai, bis Montag, 1. Juni 2020, stattfinden. Auch hier wollen die Initiatoren ihr Steckenpferd – die Live-Musik – in die Programmgestaltung einfließen lassen.

Die Stadt erklärt, dass wegen „Kemnade in Flammen“ das Problem bestand, genügend Schausteller für die kleinere Kirmes in Blankenstein zu finden. Dieses Problem sieht Rajewitz für das neue Stadtfest nicht: „Wir betrachten uns nicht als Konkurrenz.“ Wenngleich die Stadt bei den Verhandlungen auf den Pfingst-Termin bestanden habe, sprächen die Feste unterschiedliche Bedürfnisse an. Außerdem setzen die Planer auf die Ressourcen des Stadtteils. Den alteingesessenen Schaustellern machen die neuen Veranstalter Zugeständnisse: „Der Popcorn-Stand, Kirmeseiswagen und die spezielle Pommesbude werden auch weiterhin auf dem Marktplatz stehen.“

Der Name „Stadtfest Blankenstein“ sei im Laufe der Gespräche mit der Stadt entstanden und alle Aktiven der Blankensteiner Bürgerschaft stehen hinter Plan und Namen. Das Fest soll ein Kommunikationsort für Neubürger und alteingesessene Hattinger werden. Vor allem für die jungen Familien möchte die Initiative ein kreatives Programm auf die Beine stellen. Bekanntgeben wollen die Macher das Programm voraussichtlich im Februar.