Hattingen. Der CDU-Stadtverband Hattingen will Bürgermeister Glaser im Amt halten. Bei der Kommunalwahl treten diese fünf Ratsmitglieder nicht mehr an.

Dirk Glaser zieht mit Unterstützung der CDU in den Bürgermeisterwahlkampf. Einstimmig votierte die Aufstellungsversammlung des Stadtverbandes am Montagabend dafür, den amtierenden Verwaltungschef für eine Wiederwahl am 13. September zu empfehlen.

„Wir haben die Gespräche darüber, ob wir einen eigenen Kandidaten aufstellen, schon sehr früh geführt“, sagte Parteichchef Gerhard Nörenberg. Es habe auch mehrere Bewerber dafür gegeben. „Am Ende stand dann aber die Entscheidung, die Kandidatur von Dirk Glaser wie schon 2015 zu unterstützen.“

Glaser will die Kommunikation mit der CDU verbessern

Man habe gut mit dem parteilosen Bürgermeister zusammengearbeitet, begründete Nörenberg die Empfehlung der Parteispitze an die Delegierten. „Natürlich hat es auch manchmal gehakt. Aber das haben wir in der Partei ja auch.“

Die Aufstellungsversammlung der CDU stärkte Bürgermeister Dirk Glaser einstimmig den Rücken für eine Wiederwahl. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Dirk Glaser bedankte sich für das einstimmige Votum sowie den anschließenden Applaus. Und kündigte an, die Kommunikation zwischen ihm und der CDU verbessern zu wollen. „Wir sind schon eng beieinander“, sagte Glaser, „Aber wir können vor allem bei den programmatischen Dingen sicher noch besser zusammenarbeiten.“

„Die Zukunft der Hattinger CDU ist jung und weiblich“

Bei der Bürgermeisterwahl 2015 hatten neben der CDU auch die Grünen und die FDP Dirk Glaser unterstützt. Am 13. September 2020 treten die Grünen mit einem eigenen Kandidaten an, die FDP hat sich noch nicht entschieden.

Apropos Entscheidungen. Ebenfalls einstimmig verabschiedet hat der CDU-Stadtverband am Montagabend die Reserveliste für die Kommunalwahl im September. Überraschungen inklusive. Fünf der 15 amtierenden Ratsmitglieder der CDU treten nicht mehr an.

Mit Theo Haske, Norbert Kubaschek, Johannes Tüller, Stefan Bahr und Engelbert Meidinger verliert die CDU-Ratsfraktion erfahrene Mandatsträger. Und macht die Tür auf für einen wahrnehmbaren Generationswechsel.

„Die Zukunft der Hattinger CDU ist jung und weiblich“, kommentiert Gerhard Nörenberg die Personalentscheidungen. Sieben der 15 Bewerber auf den vorderen Listenplätzen sind Frauen. 2014 hatte die Reserveliste der CDU bis zu diesem Platz gezogen.

Die Tochter von Theo Haske kandidiert auf Listenplatz 2

Neu im Bewerberfeld ist Regina Heermann. Die Tochter von CDU-Fraktionsvize Theo Haske kandidiert auf Listenplatz 2. Auf Rang 8 tritt Victoria Durek an, die Tochter der CDU-Stadtverordneten Christiane Nicolai. Mit Anna Gerlach (Platz 12) und Katja Springob (Platz 14) greifen zwei weitere Frauen erstmals nach einem Ratsmandat. Dirk Roderfeld (11) ist ebenfalls neu dabei. Markus Pauli (13) hat schon einmal kandidiert.

Wiedergewählt werden möchten Partei- und Fraktionschef Gerhard Nörenberg (Platz 1 der Reserveliste), Ulrike Brauksiepe (3), Reinhard Korfmann (4), Lothar Kipscholl (5), Klaus Fister (6), Christiane Nicolai (7), Björn vom Ort (9), Ralf Göbel (10) und Andrea Pap (15).