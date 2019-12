Hattingen. In Hattingen-Bredenscheid fehlen Treffpunkte wie Supermarkt und Kneipe. Deshalb lädt der Bürgerverein zum Kennenlernen am Adventsfenster ein.

Draußen vor dem Haus brennt ein knisterndes Lagerfeuer. Überall stehen Kerzen, Lichterketten erhellen den verregneten Abend. Unter dem Carport stehen Bänke und Stühle, die mit weichen Decken und Kissen gepolstert sind. Im Fenster leuchtet ein großer roter Weihnachtsstern. Bei Jutta Hausmann-Schuster trifft man sich an diesem Wochenende auf ein zwangloses Gespräch, auf einen kleinen Meinungsaustausch oder um einfach nur neue Leute kennenzulernen. Es ist das „Adventsfenster“ des Bürgervereins Bredenscheid.

Bürgerverein will Bredenscheider zusammenbringen

Jutta Hausmann-Schuster öffnet ihr Adventsfenster mit Ehemann Manfred und Tochter Ramona. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Das Konzept der Veranstaltung gibt es bereits in anderen Stadtteilen, in Blankenstein oder auch in Sprockhövel“, erklärt Hausmann-Schuster, erste Vorsitzende des Vereins. „Unserem Pfarrer kam die Idee, das hier in Bredenscheid zu übernehmen.“ Es gehe vor allem darum, den neu gegründeten Bürgerverein bekannter zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Das „Adventsfenster“ soll bei einem der Bürger zu Hause stattfinden, am besten immer bei jemand anderem. So haben sich insgesamt acht Leute dazu bereit erklärt, ihren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Vorsitzende meint: „Wir wollten mit gutem Beispiel voran gehen. Und wir haben ja den Platz.“

Mit einem richtigen Fenster hat das „Adventsfenster“ aber wenig zu tun. Dass der Namen ein wenig an Frau Holle im Alten Rathaus erinnert, ist purer Zufall. Auch eine geschmückte Terrasse kann als Veranstaltungsort genutzt werden. „Es geht darum, zusammenzusitzen und als Verein in Bredenscheid gemeinsam zu wachsen. Hier gibt es keine Kneipe und keine Einkaufsmöglichkeit. Das heißt, man trifft sich nicht einfach so zufällig. Das wollen wir hiermit ändern.“

Weihnachtsstimmung mit Gedichten und Geschichten

Zur Einleitung singen die Bredenscheider gerne ein Weihnachtslied, erzählen sich ein Gedicht oder eine Geschichte. „Das kommt ganz darauf an, wer auf was Lust hat.“

WP-Home Weitere Termine für Adventsfenster Weitere Adventsfenster in Bredenscheid werden geöffnet am heutigen Montag, 9. Dezember, außerdem am 10., 18. und 19. Dezember jeweils um 18 Uhr sowie am 16. Dezember um 15.30 Uhr. Über die genauen Treffpunkt informiert eine Liste an der Sparkasse in Bredenscheid. Eine Adventsaktion gibt es auch in Welper . Jeden Tag der Adventszeit laden dort um 18 Uhr Institutionen, Vereine oder Geschäftsleute zum Treffen mit kleinen Aufführungen ein.

Auch Teresa Inacio (45) gehört zum Bürgerverein. Sie selbst wird in den nächsten Wochen ebenfalls ein Fenster öffnen. „Ich finde die Idee wirklich schön und möchte sie gerne unterstützen. Für mich soll es heute Abend darum gehen, sich gemütlich in geselliger Runde auf den Advent einzustimmen. Vielleicht lerne ich ja auch nette neue Leute kennen.“ In Adventsstimmung ist die Bredenscheiderin bereits. „Vielleicht kann ich die heute Abend noch vertiefen. Ich liebe ja Weihnachten. Da ist mir ein solches Event natürlich willkommen. Ich habe Kinder, da lebt man das nochmal ganz anders. Das ist so schön.“

Erinnerungen an früher und die „Maienzeit“

Gerade sind Günter Chlapeck (77) und Hans Hellerfort (72) ins Gespräch gekommen. „Mittlerweile bin ich auch Mitglied im Verein geworden“, berichtet Chlapeck. „Ich möchte mich für die Begehren der Bredenscheider einsetzen. Heute wird hier im Stadtteil ja sonst nichts gemacht.“ Die „Maienzeit in Bredenscheid“ sei einigen vielleicht noch ein Begriff. „Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Man hört auf jeden Fall nicht mehr viel davon“, sagt der 77-Jährige. Besonders wichtig sei es, neue Bürger zu integrieren.

Hans Hellerfort erinnert sich ebenfalls an früher: „ Es gab vier bis fünf Lebensmittelläden, mehrere Ärzte und andere Lokalitäten. Davon ist eigentlich nichts übrig geblieben. Ich finde es schön, dass wir heute an einem Ort zusammenkommen.“ Da kann sein Gesprächspartner nur zustimmen: „Noch schöner wäre es allerdings, wenn es schneien würde.“ Er blickt in die Dunkelheit, auf das Dach des Carports trommelt der Regen. „In weihnachtlicher Stimmung bin ich aber schon ein bisschen. Am heutigen Abend wird die sicher noch ein wenig intensiver werden.“