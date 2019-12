Viele Möwen zieht es im Winter an den Kemnader See im Städtedreieck Hattingen, Witten und Bochum.

Hattingen. Lach-, Sturm- und Silbermöwen sind Gäste am Kemnader See. Auch die Mittelmeermöwe kommt bis an den Stausee. Deshalb zieht es die Vögel hierher:

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hattingen: Der Kemnader See ist ein Winterparadies für Möwen

Vögel werden immer flexibler und passen sich den klimatischen Gegebenheiten an. So kommt es, dass am Kemnader See in der kalten Jahreszeit ungewöhnliche Besucher zu Gast sind. Im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Eistaucher. Eigentlich verbringen die Taucher den Winter meist auf dem offenen Meer, die Brutplätze liegen in Island. „Zu der Zeit waren auch drei andere Eistaucher in Deutschland gesichtet worden“, weiß Vogelbeobachter Thomas Griesohn-Pflieger.