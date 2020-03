Eine Woche im Zeichen des Coronavirus’. Ja, das Thema ist allgegenwärtig, kein Zweifel – und es bewegt sich für viele Menschen irgendwo zwischen Panikmache und echten Problemen: Die auf der einen Seite sind beispielsweise unsicher, wie sie sich nun verhalten sollen; und die auf der anderen Seite kritisieren, dass es aus ihrer Sicht zu viel Aufregung ist.

Hattingen hat noch keinen Coronafall (zumindest nicht, als diese Zeilen hier geschrieben werden), auch der eine Verdachtsfall im EN-Kreis­ hat sich nicht bestätigt. Diesen gab es in Herdecke, also in einer Stadt, die gar nicht in direkter Nachbarschaft liegt wie etwa die Städte Bochum oder Essen, in die die Hattingerinnen und Hattinger auch eher Verbindungen haben. Dennoch ist der Blick nach Herdecke wichtig, weil dort wie hier das Kreisgesundheitsamt und gegebenenfalls auch der EN-Krisenstab entscheiden, wie das weitere Vorgehen ist. Die Behörden vor Ort agieren bislang besonnen, sowohl beim Kreis als auch in der Stadt. Auch die Krankenhäuser neigen nicht zum Aktionismus, Veranstalter ebenso wenig. Alle blicken aufs Robert-Koch-Institut, die wichtigste Instanz in puncto Virologie.

Dagegen hat die Hamsterkauf-Hysterie bisweilen auch Hattingen erreicht. Regale waren leer gefegt – unverständlich, weil es keine Lieferengpässe bei Lebensmittel gibt; nachvollziehbar, weil keiner genau weiß, wie es weitergeht.

Nein, es wird nicht die letzte Woche im Zeichen des Coronavirus’ gewesen sein, das wissen wir alle. In diesem Sinne: Passen Sie auf sich auf!