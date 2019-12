Nach dem Feuerwerk kommt der Müll: Die Stadt Hattingen erinnert an die Reinigungspflicht der Bürger.

Feuerwerk Hattingen: Diese Regeln gelten an Silvester und Neujahr

Hattingen. Um Brände und Verletzungen zu vermeiden, gibt die Feuerwehr Hattingen Tipps zum Umgang mit Böllern und Raketen. Die Stadt erinnert ans Aufräumen.

Brennende Balkone, Wohnungen oder gar Häuser, Rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte Unfälle: Feuerwehrangehörigen steht zu Silvester die arbeitsreichste Nacht des Jahres bevor. Häufig werden Brände durch den unachtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht. Damit die Silvesternacht sicher verläuft, bittet die Feuerwehr Hattingen Vorsicht im Umgang mit Feuerwerkskörpern walten zu lassen und hat einige wichtige Hinweise:

Feuerwerkskörper sind Sprengstoff

Feuerwerkskörper und Raketen sind „Sprengstoffe“. Lassen Sie Jugendliche unter 18 Jahren nicht unbeaufsichtigt mit pyrotechnischen Produkten hantieren und beachten Sie unbedingt die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Wer „Böller“ auf andere Menschen wirft oder Raketen in Richtung anderer abschießt, kann schwere Verletzungen verursachen.

Verbot für Feuerwerk an einigen Stellen

Feuerwerkskörper dürfen nur im Freien gezündet und abgebrannt werden. Es muss immer genügend Sicherheitsabstand gehalten werden. Laut Gesetz darf Pyrotechnik nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden (zum Beispiel Fachwerkhäuser in der Altstadt) abgebrannt werden.

Vorsicht vor Blindgängern

Versuchen Sie auf keinen Fall Blindgänger erneut zu zünden. Machen Sie diese mit Wasser sofort unbrauchbar und entfernen Sie die Blindgänger. Sie könnten sonst von Kindern aufgesammelt und gezündet werden.

Transportieren Sie Feuerwerkskörper niemals in Jacken- oder Hosentaschen. Stellen Sie Feuerwerkskörper nicht selber her und bewahren Sie Feuerwerkskörper immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen auf. Achten Sie darauf, dass bei der Lagerung keine Selbstentzündung möglich ist.

Fenster schließen, um Brände zu vermeiden

Um Brände durch „Irrgänger“ zu vermeiden sollten Sie Fenster und Türen schließen. Vergewissern Sie sich, dass besonders die Dachfenster geschlossen sind. Sollte es dennoch zu Unfällen oder Bränden kommen, informieren Sie schnellstmöglich den Notruf 112.

Auf Bürgersteigen müssen Bürger Müll beseitigen

Die Stadt erinnert ihre Bürger zudem an die Reinigungspflicht nach dem Feuerwerk: In der Straßenreinigungssatzung ist festgelegt, dass auf Bürgersteigen vor den Häusern sowie auf Privatgrund nicht etwa die Kehrmaschine die Überreste des Feuerwerks beseitigen muss, sondern Grundstückseigentümer oder Mieter.

Allerdings erklärt die Stadt: „Keiner muss am Neujahrsmorgen in aller Frühe aufstehen, um alles in Ordnung zu bringen. Ab dem 2. Januar 2020 jedoch sollten die Gehwege wieder sauber sein.“