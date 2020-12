Die Polizei fahndet in Hattingen nach einem flüchtigen Einbrecher.

Polizei Hattingen: Einbruch in die Diakonie - Täter flüchtig

Hattingen Einbruch in die Diakonie-Büros an der Augustastraße in Hattingen: Die Polizei sucht mit einer detaillierten Personenbeschreibung nach dem Mann.

En unbekannter Täter ist am Dienstag gegen 4 Uhr in die Büroräume der Diakonie in der Augustastraße eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, durchsuchte er die Büros und flüchtete anschließend über das Außengelände in Richtung Kirchplatz. Zeuginnen beobachteten ihn bei der Flucht und informierten die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung wurde der Täter jedoch nicht mehr angetroffen.

Beschreibung des Täters

Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß; schlank mit Bauchansatz; mittellange graue/blonde Haare, große Nase; Narben im Gesicht; unsicherer, hinkender Gang; bekleidet mit einer khaki-farbenen Hose und einer beigen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02324/ 9166-6000 entgegen.

