Unter Atemschutz suchte die Feuerwehr in einem Hotel in Hattingen nach der Ursache für den Rauch.

Hattingen. Die Feuerwehr rückte in Hattingen zu einem Hotel aus. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Der Ursprung des Alarms lag aber in der Nachbarschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hattingen: Essen angebrannt – Feuerwehr räumt Hotelzimmer

Die automatische Brandmeldeanlage löste am Dienstagabend im Avantgarde Hotel an der Welperstraße in Hattingen aus. Die Feuerwehr rückte um kurz nach 18 Uhr aus.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz erkundete das Gebäude. Im Treppenraum konnten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung sowie Brandgeruch feststellen. Parallel zu den Erkundungsmaßnahmen mussten die Hotelgäste ihre Zimmer verlassen. Bis die Ursache für den Alarm geklärt war, wurden sie im Erdgeschoss des Gebäudes versammelt.

Rauch breitet sich über die Treppe aus

Die Feuerwehr stellt schließlich fest, dass die Ursache für die Rauchentwicklung in einem baulich angrenzenden Mehrfamilienhaus lag. Der Rauch hatte sich nur in den Treppenraum des Hotels ausgebreitet, erklärt Feuerwehrsprecher Jens Herkströter.

Im Dachgeschoss wurden, im Beisein der Polizei, mehrere Wohnungen geöffnet. In einer Wohnung wurden Rückstände von angebranntem Essen gefunden.

Ein Eingreifen der Feuerwehr war hier nicht mehr erforderlich, so dass die Einsatzstelle nach über einer Stunde an die Polizei übergeben werden konnte. Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte sowie der Löschzug Nord.