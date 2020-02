Hattingen: Flucht mit Jaguar ahndet das Gericht mit Geldbuße

Eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am 5. Juli 2019 ein Jaguar-Fahrer. Am Montag wurde der Fall vor dem Amtsgericht verhandelt. Dem Fahrer wurde zur Last gelegt, ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein und ein Fahrzeug geführt zu haben, das nicht haftpflichtversichert war.

Der heute 23-jährige Angeklagte erklärte vor Gericht, dass er sich das Auto von einem Kollegen „ausgeliehen“ habe. Der Besitzer des Sportwagens habe ihm mehrfach von seinem schnellen F-Type-Jaguar vorgeschwärmt. Als sich die Gelegenheit bot, habe er sich heimlich die Autoschlüssel geborgt.

Den Beamten gelang es zunächst nicht, das Auto zu stoppen

Der heute 23-jährige Hattinger fuhr unerlaubterweise von McDonalds kommend geradeaus über die Kreuzung Martin-Luther-Straße in die Kreisstraße, was die Polizei auf den Wagen aufmerksam machte. Auch Anwohner hatten die Polizei auf einen auffallend lauten, weißen Wagen hingewiesen.

Den Beamten gelang es zunächst nicht, das Auto zu stoppen. Der Fahrer flüchtet bald zu Fuß weiter. Im Henrichspark stellte die Polizei den Mann schließlich und stellte fest, dass der Fahrzeugführer bereits wegen anderer Delikte Polizeibekannt war.

Die Suche des Diensthundes blieb erfolglos

Auch Richter Kimmeskamp erkannte den 23-Jährigen wieder. Erst zwei Wochen vor der Tat hatte er den Mann zu einer Geldstrafe wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilt. Dass er sich kurz danach wieder strafbar machte, wertete der Richter als strafverschärfend.

Die Polizei ließ die Fluchtwege später auch noch von einem Drogenspürhund absuchen, da der Mann auch wegen Drogenhandel angeklagt gewesen war. Die Suche des Diensthundes blieb erfolglos. Den Tatvorwurf sah Kimmeskamp bei der Verhandlung zwei Wochen vor der Flucht mit dem Jaguar nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Essen ging jedoch in Berufung. Der Mann wird sich erneut wegen Drogenhandel verantworten müssen.

„Die nächste Strafe könnte durchaus eine Freiheitsstrafe sein“

Das Amtsgericht kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte nicht hätte wissen können, dass der Jaguar nicht haftpflichtversichert war. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis verhängte der Richter eine Geldstrafe von 700 Euro und eine Sperrfrist für die Beantragung eines neuen Führerscheins von sechs Monaten. „Die nächste Strafe könnte durchaus eine Freiheitsstrafe sein“, mahnte Kimmeskamp zum Schluss.