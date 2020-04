Hattingen: Fünf Solidaritäts-Regeln für sicheren Einkauf

Hattingen. Der Einkauf zu Ostern wird in der Zeit der Corona-Krise nicht einfach. Die Stadt Hattingen bittet jetzt darum, Sicherheitsregeln einzuhalten.

Zur Osterzeit ist der Andrang beim Einkauf immer besonders hoch. Gerade jetzt, in der Zeit der Corona-Krise mit den in den Märkten geltenden Zugangs- und Abstandsregeln, sollten nicht alle Einkäufe am Gründonnerstag und vor allem am Karsamstag erfolgen. Wer kann, sollte Besorgungen am frühen Morgen oder späten Abend erledigen“, so Bürgermeister Dirk Glaser. Auch sollte man möglichst allein einkaufen gehen.

Der Einkauf sollte mit einer in Ruhe erstellten Einkaufsliste vorbereitet werden, damit die Aufenthaltszeit im Laden kurz gehalten werden kann. Grundsätzlich sollten Einkäufe so vorausschauend wie möglich geplant werden, um die Wege zum Supermarkt auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Einkauf sollte für acht bis zehn Tage reichen.

In den meisten Geschäften wird den Kunden zudem empfohlen, möglichst ohne Bargeld zu bezahlen, sondern mit Karte. Das hilft den direkten Kontakt zwischen Menschen möglichst zu vermeiden.

Hier folgen fünf Regeln für ein solidarisches Miteinander:

Die Verbraucherzentralen in Deutschland haben zudem einige Regeln erstellt, um den Einkauf in Corona-Zeiten so schnell und sicher wie möglich zu erledigen. Die Stadt Hattingen bittet, diese fünf Regeln für ein solidarisches Miteinander zu beachten:

– Vermeiden Sie Kontakt zu anderen so gut es geht. Halten Sie stets ausreichend Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Kunden und zum Personal. Faustformel: 1,5 Meter = 1,5 große Einkaufswagen.

– Nehmen Sie nur die Waren in die Hand, die Sie tatsächlich kaufen wollen. Legen Sie frisches Obst und Gemüse, das Sie mit bloßen Händen berührt haben, bitte nicht wieder zurück.

– Bitte nutzen Sie an den Backstationen die vorhandenen Schieber, Zangen und Einweghandschuhe für den Einkauf loser Backwaren.

– Bewahren Sie auch an der Kasse einen möglichst großen Abstand zur Kassiererin oder zum Kassierer. Nehmen Sie die Waren nach dem Bezahlen möglichst zügig vom Band. Bezahlen Sie möglichst bargeldlos.

– Egal wo Sie sich aufhalten: Husten und Niesen Sie in die Armbeuge und waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände.

