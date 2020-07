Hattingen: Für diese Ferienspaß-Angebote gibt’s freie Plätze

Budenbau mit Altholz: Unser Foto aus dem vergangenen Jahr zeigt Till in seinen eigenen vier Holzwänden auf dem Abenteuerspielplatz Am Zippe.

Hattingen. Der Ferienspaß läuft in Hattingen seit dieser Woche. Die Stadt zeigt sich bisher zufrieden. Und für diese Angebote gibt es nun noch freie Plätze.

Der durch die Corona-Pandemie veränderte Ferienspaß ist erfolgreich angelaufen. Jetzt weist die Stadt darauf hin, dass es noch freie Plätze für verschiedene Angebote gibt – jeden Mittwoch um 12 Uhr werden diese für die Veranstaltungen der darauffolgenden Woche freigeschaltet und können ausschließlich online gebucht werden: ferienspass.hattingen.de

Angebote für die zweite Ferienwoche in Hattingen

Für die zweite Ferienwoche sind noch Plätze für das Angebot in Kooperation mit dem Team des Haus Seeblick für Kinder von neun bis zwölf Jahren zu haben. Hier erkunden sie täglich (8 bis 18 Uhr) die Natur und erleben spannende Abenteuer rund um den Baldeneysee.

Am Haus Friede (Schreppingshöhe 3 in Bredenscheid, Montag bis Donnerstag) gibt es noch freie Karten für die Ferienkrönung in Kooperation mit dem EC-Verband. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren entdecken spielerisch den Wald, nehmen an einer Schnitzeljagd teil und lassen ihrer Kreativität freien Lauf.

Die offenen Treffs in den Hattinger Stadtteilen Rauendahl und Mitte können ebenfalls noch gebucht werden. Die Reservierung der Plätze kann telefonisch erfolgen.

In Welper gibt es noch wenige Plätze für die Sportwoche in der zweiten Ferienwoche, als auch für die Kurzfilmtage in der dritten Ferienwoche.

Angebote für die zweite bis sechste Ferienwoche

Von der zweiten bis zur sechsten Ferienwoche gibt es auch noch Plätze für die Abenteuerspielplätze, die in diesem Jahr in Holthausen und im Rauendahl stattfinden. Kinder von sechs bis zwölf Jahren können sich für vormittags oder nachmittags anmelden.

Auch im Kreativ-Atelier-Trio in der vierten und fünften Ferienwoche und beim Drachenbau in der dritten und vierten Ferienwoche sind noch Plätze frei.

In der sechsten Ferienwoche kann noch das Fußballcamp in Holthausen, die Kinderkunstwoche im Haus der Jugend oder Parcours gebucht werden.

Am Samstag, den 8. August 2020 finden Abschlussfeste auf Spielflächen in den Stadtteilen statt. Nähere Informationen folgen noch.

Weitere Informationen und Kontakt bei der Stadt Hattingen

Sozialkarten können unter den Rufnummern 204-3851 und -3852 reserviert werden. Dort wird dann ein Termin zur Vorlage der Nachweise und zur Ausgabe der Karten vergeben. Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen des Hattinger Ferienspaßes: Lisa Vavra (204-3851), Maya Wimmers (204-3852) und Jutta Conrad (204-3853).