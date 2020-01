Hattingen: Geocacher tragen Travelbugs siebenmal um die Erde

„Schorschi, der Hattinger Wappendrache“, geht auf Reisen. Wie „Otto Wohlgemuth“, „Mrs. Ples“, der „Hattinger St. Georg“ und einige andere vor ihm, soll er mit Fremden die Welt erkunden. Seine Ziele: Tiflis und Atlanta (Georgia, USA). Seine Mitfahrgelegenheit: Geocacher weltweit.

Geocache-Aktionen des Heimatvereins Hattingen/ Ruhr

Die Travelbugs für Geocacher lagern an Orten, deren GPS-Daten geteilt werden. Die Caches sind nicht selten sehr klein, wasserdicht verschlossen und enthalten ein Logbuch, in dem man sich eintragen kann. Foto: Linda Sonnenberg / FFS FUNKE Foto Services

Wie es gehen kann, machen so genannte Travelbugs des Heimatvereins Hattingen/ Ruhr seit 2012 vor. Damals machten sich, passend zur Steinzeit-Ausstellung, „Mrs. Ples“ und „Little Foot“ auf den Weg nach Bozen, wo „Ötzi“ im Archäologiemuseum liegt. Zusammengenommen haben die 15 bisherigen Travelbugs mehr als siebeneinhalb Mal die Erde umrundet.

Travelbugs (dt. „Wanderwanzen“), das sind kleine Schildchen, wie Hundemarken, die mit einem Namen und Erkennungszeichen und einer Mission versehen sind. Sie werden in Geocaching-Verstecken abgelegt. Wer sie findet, kann sich im Internet eintragen und sie zum nächsten Versteck mitnehmen und dort hinterlassen. Auf diese Art reisen die Travelbugs von Ort zu Ort.

Travelbug reist zu Ötzi nach Bozen

Für den Heimatverein sind sie Botschafter für Hattingen und das Bügeleisenhaus. Auf diese Art will er möglichst viele Menschen erreichen, „auch, wenn uns klar ist, dass deshalb niemand aus England oder Tschechien ins Bügeleisenhaus kommt“, sagt Vereinsvorsitzender Lars Friedrich. Dennoch haben viele Menschen weltweit Spaß an den Aktionen und tragen zu ihrem Gelingen bei.

WP-Home Geocaching und Schorschis Weg Geocaching ist eine Art Suchspiel. Mit Hilfe von Koordinaten, die über GPS-Geräte oder inzwischen einfach über das Smartphone abgerufen werden, können die Teilnehmer die Verstecke finden. Dort sind meist kleine, wasserdicht verschlossene Dosen hinterlegt, die kleine Mitbringsel oder eben auch Travelbugs und ein Logbuch enthalten enthalten, in dem sich die Finder eintragen können. Unterschieden wird zwischen den Beigaben, die die Finder behalten und zum Beispiel gegen neue Kleinigkeiten austauschen können und den Travelbugs, die möglichst zum nächsten Cache mitgenommen werden sollen. Wer die Wege von Schorschi und den anderen Hattinger Travelbugs verfolgen oder selbst Teil ihrer Reise sein möchte, kann das im Internet auf www.geocaching.com tun. Direkt zu Schorschi und seinem aktuellen Standort geht es hier: https://coord.info/TB8HRRH

„Mrs. Ples“ schaffte es dann auch tatsächlich nach Bozen. Nach etwas weniger als einem Jahr kam der Travelbug dort an. Beendet war seine Reise damit aber lange nicht. Mehr als 37.000 Kilometer hat das Hattinger Mitbringsel inzwischen hinter sich. Seit gut einem Jahr ist aber Schluss. Da wurde „Mrs. Ples“ nach 800 Stationen zuletzt in Norwegen, nördlich von Oslo gesichtet. Zuvor hatte der Anhänger halb Europa bereist – von Korsika bis Polen, von Spanien bis Nordschweden.

Hattinger St. Georg auf Weltreise

„Little Foot“ übrigens, der im selben Jahr wie „Mrs. Ples“ auf die Reise ging, ist nach fast 23.000 Kilometern noch unterwegs. Zuletzt wurde er Anfang Dezember 2019 in der Auvergne in Frankreich gesehen.

Am weitesten gereist ist unterdessen der „Hattinger St. Georg“, der 2013 startete – allerdings in Sprockhövel. Mehr als 84.400 Kilometer hat der kleine Anhänger hinter sich gebracht. Dem Ziel, um die Welt zu reisen, ist er bis jetzt am nächsten gekommen. Er wurde nach Nordamerika getragen und dort quer durch die USA, von New York bis Los Angeles, dann nach Kanada von Vancouver bis Calgary. Auch in der Karibik machte er Station, bevor es nach Singapur ging. Und auch in Europa ist der kleine Botschafter Hattingens viel herumgekommen – von Bulgarien bis Großbritannien und Dänemark. Derzeit hält sich der „Hattinger St. Georg“ wohl im Westen Tschechiens auf. Dort wurde er im September 2019 zuletzt gesehen.

Otto Wohlgemuth kommt zurück ins Bügeleisenhaus

WP-Home Die Travelbugs des Heimatvereins 15 Travelbugs hat der Heimatverein Hattingen/ Ruhr seit 2012 auf die Reise der Geocaches geschickt. Hier sind sie in der Übersicht: Mrs. Ples: unterwegs seit 2012, 37.912 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im Januar 2019 in Norwegen. https://coord.info/TB4JNAN Little Foot: unterwegs seit 2012, 22.945 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im Dezember 2019 in Frankreich. https://coord.info/TB4J86M Hattinger St. Georg: unterwegs seit 2013, 84.423 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im September 2019 in Tschechien. https://coord.info/TB4D1MA Otto Wohlgemuth: unterwegs seit 2013, 12.988 Kilometer gereist, im September 2016 ins Bügeleisenhaus zurückgekehrt Hildegard Schieb: unterwegs seit 2013, 54.872 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im Januar 2020 in Oberhausen. https://coord.info/TB4D1MZ Elling’s treasure: unterwegs seit 2013, 3 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im Mai 2015 in Stiepel, als verschollen gemeldet. https://coord.info/TB5HNBP Cahn’s legacy: unterwegs seit 2013, 1760 Kilometer gereist, als verschollen gemeldet. https://coord.info/TB5HNC0 Hattinger Wappendrache: unterwegs seit 2013, 16.573 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im März 2017 in Südengland. https://coord.info/TB4CV9G Hattingia: unterwegs seit 2013, 2291 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im August 2013 in Südholland, als verschollen gemeldet. https://coord.info/TB4D1MT MiBEHs Dirty Miner: unterwegs seit 2014, 8351 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im September 2018 in Sachsen. https://coord.info/TB659AJ Fachwerk1611.de: unterwegs seit 2015, 24.206 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im April 2019 in Südengland. https://coord.info/TB6M48T Haldenplatz Nr. 1: unterwegs seit 2016, 3195 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im August 2019 in Luxemburg. https://coord.info/TB7PZA2 Hansebruder Hannes: unterwegs seit 2017, 12.948 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im Januar 2020 in Pennsylvania/ USA. https://coord.info/TB7Z51K Hansestadt Hattingen: unterwegs seit 2018, 12.453 Kilometer gereist, zuletzt gesichtet im Januar 2020 in Sint Maarten (Karibik). https://coord.info/TB8ZVEZ Schorschi der Hattinger Wappendrache: unterwegs seit 2019, 0 Kilometer gereist, Startpunkt in Hattingen. https://coord.info/TB8HRRH

Wieder nach Hause geschafft hat es übrigens einer der Geocache-Reisenden: Der Travelbug mit dem Namen „Otto Wohlgemuth“, der 2013 hier startete, kam nach drei Jahren und fast 13.000 Kilometern – unter anderem mit Zwischenstopps in Malta – wieder im Bügeleisenhaus an. Zwei Geocacher brachten ihn zurück – und vollendeten damit die Mission des eigentlichen letzten Finders, der „Otto Wohlgemuth“ durch einen Unfall nicht selbst überreichen konnte.

Nun ist also Schorschi, der Wappendrache als Travelbug unterwegs. Noch wartet er in seinem Hattinger Versteck auf den ersten Geocacher, der ihn weiterträgt. Er hat zwei konkrete Ziele: Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, und Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Beide sind eng mit St. Georg verbunden. Und eben dem hat der Heimatverein seine nächste große Sonderausstellung gewidmet: „Im Angesicht des Drachen – St. Georg und Hattingen“, die ab 25. April im Bügeleisenhaus zu sehen ist.