Hattingen: Händlergemeinschaft Vielfach startet Diskussion

Hattingen. Die Interessengemeinschaft Vielfach von Einzelhändlern in Hattingen möchte mit einer neuen Aktion Stadtleben beleuchten. Was geplant ist.

Vielfach-Simpelei heißt die Aktion der Interessengemeinschaft Vielfach von Einzelhändlern in Hattingen, die am Mittwoch, 26. Februar, startet. Was sich dahinter verbirgt.

Wer an dem letzten Mittwoch im Monat um 18 Uhr am Café Adele vorbei läuft, wird auf Bürgermeister Dirk Glaser und die Tätowiererin Maremia Andreas treffen, die sich unterhalten über das Thema: „Was macht unsere Stadt lebenswert?“

Einzelhändler-Interessengemeinschaft Vielfach in Hattingen diskutiert mit Bürgern

Moderieren wird das Gespräch, das etwa 15 Minuten dauern soll, Frank Hoffmann – in Hattingen auch gut bekannt als Clown Zimbo. Passanten dürfen sich gerne einmischen.

„Die Gespräche sollen im Freien stattfinden, damit Passanten sich beteiligen können“, erklärt Christiane Schneider, Sprecherin der Interessengemeinschaft. „Maremia Andreas ist Wahl-Hattingerin, hat Lux-Tattoo eröffnet. Es ist bestimmt spannend, warum sie hier ist, was gut läuft, was Herausforderungen sind“, sagt Christiane Schneider.

Fester Gesprächstermin von Vielfach-Simpelei ist der letzte Mittwoch eines Monats

Ein Mal monatlich, nämlich immer am letzten Mittwoch im Monat, möchte „Vielfach – Interessengemeinschaft Hattinger Fachgeschäfte e.V.“ dann Gespräche jeweils um 18 Uhr mit wechselnden Teilnehmern zu unterschiedlichen Themen führen. Sie sollen außerdem in den sozialen Medien geteilt werden. Auch der Standort wird immer wechseln. „Es wird immer an einem Standort von einem Vielfach-Mitglied sein“, erörtert Christiane Schneider.

Die Interessengemeinschaft, die eine von mehreren in der Stadt ist, möchte damit mit Bürgern in die Diskussion treten. „Ziel von Vielfach ist es, die Einkaufs- und Dienstleistungsqualität in Hattingen zu halten und zu steigern“, erklärt Christiane Schneider. Da gebe es viele Themen zu besprechen – beispielsweise auch Leerstände. „Wir möchten herausfinden, was die Menschen bewegt.“

Wer sich in der Interessengemeinschaft engagiert

In der Interessengemeinschaft engagieren sich: Straussen-Apotheke, Optik Meinecke, Flash Foto & Studio, Café Adele, Lesmeister Herrenmoden, Jörg Faatz, Juwelier Lüttgen, Maschenprobe und Reformhaus Stöcker.

Immer wieder startet Vielfach auch Wohltätigkeits-Aktionen. Wer sich für Vielfach interessiert, kann die einzelnen Mitglieder kontaktieren oder eine E-Mail schreiben an . Informationen gibt es auch im Internet auf www.vielfach-hattingen.de.