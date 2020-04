Hattingen: Henrichshütte vergibt Zeit auf dem Spielplatz

Hattingen. Während die Spielplätze in Hattingen gesperrt sind, macht das Industriemuseum Familien ein Angebot: Sie können den Hüttenspielplatz allein nutzen

Das Industriemuseum Henrichs­hütte bleibt bis voraussichtlich 3. Mai geschlossen. Für Familien gibt es aber ab dem morgigen Dienstag, 21. April, die Möglichkeit, den Spielplatz exklusiv zu nutzen.

Telefonische Anmeldung

Zwischen 10 und 18 Uhr können Familien das „Rackerwerk“ auf dem Museumsgelände jeweils für 100 Minuten für sich reservieren. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der telefonischen Anmeldung vergeben.

Und so geht’s: Die Anmeldung für die Zeitfenster 10, 12, 14 und 16 Uhr ist jeweils am Vortag in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr unter 02324 9247-111 möglich. Die Anmeldung für den 21. April erfolgt also am heutigen Montag ab 10 Uhr.

Hygieneregeln müssen eingehalten werden

Die Öffnung des Museumsspielplatzes ist abgestimmt mit der zuständigen Aufsichts- bzw. Gesundheitsbehörde. Die notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen müssen selbstverständlich eingehalten werden. Nach Möglichkeit sollte familieneigenes Spielzeug verwendet werden.

Inspiration für die Spielplatz-Reservierung bot ein ähnliches Angebot des Vereins „Sunshine4Kids“ in Sprockhövel.