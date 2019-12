Hattingen: Hier wird gemeinsam ins neue Jahr gefeiert

In Hattingen steigen an Silvester gleich mehrere Partys. Wer noch mitfeiern will, sollte sich allerdings beeilen, denn die Karten sind begehrt. Für manches Silvester-Dinner sind schon alle Plätze vergeben.

„Welcome 2020“-Silvester-Party auf der Henrichshütte

Im Henrichs an der Werkstraße 31-33 beispielsweise gibt es schon keine Karten mehr für das Vier-Gänge-Menü vor der „Welcome 2020“-Silvester-Party. Für die Party selbst mit Musik aus den Charts, den 1980er und 1990er Jahren sowie House und Clubsounds, die dann um 22 Uhr startet, gibt es aber noch Tickets für 22 Euro im Vorverkauf und für 25 Euro an der Abendkasse. Dafür gibt’s ein Begrüßungsgetränk und das große Feuerwerk. Außerdem tritt Sängerin Linda Goralski aus Hattingen auf, die Frontfrau der Band „Exback“ und Gewinnerin von „Revoice of Pharmacy 2017“. Karten gibt es im Henrichs, 02324 685963, im Ruhrpress Reisebüro, 02324 59890, in der Musikinstrumententruhe, 02324 27814, in Sprockhövel im „Der Buchladen“, 02324 6866555.

Dinner und „Hilfe statt Böller“ in Gleis 79

Die Galaparty ganz im Österreich-Stil im Landhaus Grum ist bereits ausverkauft. Gefeiert wird aber auch im Gleis 79 an der Bahnhofstraße 79. Dort kann man ein Silvesterabend-Dinner für 75 Euro ab 19 Uhr genießen inklusive Neujahrs-Currywurst. Wer nur zur Party möchte, kann ab 21 Uhr feiern für 30 Euro inklusive Welcome-Sekt und Neujahrs-Currywurst. Tickets gibt es im Gleis 79, 02324 999955, oder bei Duo Optik & Akustik, 02324 92080. Ein Feuerwerk gibt es nicht. Das Motto lautet: „Hilfe statt Böller“. Der Betrag, der sonst fürs Feuerwerk ausgegeben worden wäre, spenden die Veranstalter stattdessen an das Tierheim Hattingen/Bochum und die Obdachlosenhilfe Hattingen. Wer selbst ein Feuerwerk zünden möchte, kann das tun, an der Garderobe darf aber kein Feuerwerk gelagert werden. Freuen würden sich die Veranstalter über eine Spende für die beiden Organisationen seitens der Gäste.

Party im Torkelkeller und Gala auf Burg Blankenstein

Ins neue Jahr gefeiert wird auch im Torkelkeller am Kirchplatz 4 – ab 20.30 Uhr. Der Eintritt inklusive aller Getränke kostet 39 Euro. Eine Mitternachtssuppe ist vorgesehen. Tickets: www.elopage.com/s/Torkelkeller/silvester-party-torkelkeller.

Auf der Burg Blankenstein steht eine Gala an, auf der alle Feiernden das Jahr 2020 begrüßen. Versprochen wird ein toller Blick auf die Feuerwerke in und um Hattingen. Um 18 Uhr geht es los. 79 Euro kostet eine Karte inklusive Gala-Buffet und Sektempfang sowie Mitternachts-Snack. Special Guest ist DJ Mino. Ein kostenpflichtiger Taxiservice ist ab 2 Uhr verfügbar. Voraussetzung für den Einlass: Damen sollen in eleganter Abendkleidung kommen, Herren im Anzug (schwarz/weiß). Karten gibt’s bei der Burg Blankenstein, 02324 33231.

Partys im Ruhr-Inn und Dance Inn mit Skybar

Das Ruhr-Inn, Eickener Straße 41, bietet eine Silvesterparty mit einem Silvesterbuffet, Tanz und Musik. Es gibt einen Mitternachts-Sekt und ein Feuerwerk. Karten verstehen sich inklusive Getränke-Flatrate (Bier, Wein und Softgetränke) und kosten 99 Euro. Eine Reservierung ist möglich unter 02324 39567100.

„Dance Inn’s neue Jahr“ heißt die „Silvesterparty über den Dächern von Hattingen“ im Dance Inn, Eickener Straße 41, ab 20 Uhr. Es gibt Tanzmusik, Discosounds und ein Buffet. Eine Reservierung (Karten für 75-95 Euro) ist erforderlich unter 02324 6869922. Die Party startet im Partysaal und mit Tanzmusik für alle Paartänzerinnen und Paartänzer. Ab 22.30 Uhr öffnet die Skybar für eine Tanzparty. Versprochen wird ein gigantischer Blick von der Skybar aus auf das Feuerwerk rund um Hattingen. Wer nur zur Party in die Skybar möchte, zahlt 20 Euro. Tickets: www.dance-inn.de/unsere-deine-events/silvester-party-2019/